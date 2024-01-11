Черговий незаконний вирок: українському захиснику Маріуполя бойовики "ДНР" дали гігантський строк

Оголошений вирок є незаконним

У четвер, 11 січня 2024 року, на окупованій території Донецької області відбулось "судове засідання", на якому винесли вирок українському захиснику Олександру Ковалику. Його засудили до 25 років колонії суворого режиму.

Суд, підконтрольний терористичному угрупуванню "ДНР", визнав 26-річного військового України винним у вбивстві водія автомобіля. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ.

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За матеріалами справи, інцидент стався у квітні 2022 року біля заводу Ілліча (м. Маріуполь). Олександр Ковалик нібито вистрелив з кулемету в автомобіль та вбив водія.

Цей вирок, як і інші, які виносяться у так званих судах, підконтрольних терористичному угрупуванні "ДНР", є незаконними. Вони не визнаються світовою спільнотою. Навпаки, вони вказують на чергові воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, що у кінці грудня 2023 року в окупованому Донецьку засудили чотирьох морських піхотинців. Їх обвинуватили у вбивстві 12 людей. Також суд, підконтрольний терористам, визнав їх винними у жорстокому поводженні з цивільними людьми. Усі українські захисники отримали покарання у вигляді довічного утримання у колонії особливого режиму.

За кілька днів до цього воїна Дениса Рашплю засудили до 22 років ув’язнення. Морського піхотинця визнали винним у вбивстві нібито 16 мирних жителів. За матеріалами "справи", він виконував "злочинний наказ командира".

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії засудили Антона Байдракова на 18 років позбавлення волі. Українського військового визнали винним ніби-то у вбивстві жінки у Маріуполі.