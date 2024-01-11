Укр

Очередной незаконный приговор: украинскому защитнику Мариуполя боевики "ДНР" дали гигантский срок

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Допрос Александра Ковалика сотрудником СК РФ Новость обновлена 11 января 2024, 23:06
Допрос Александра Ковалика сотрудником СК РФ. Фото suspilne.media

Объявленный приговор является незаконным

В четверг, 11 января 2024 года, на оккупированной территории Донецкой области состоялось "судебное заседание", на котором был вынесен приговор украинскому защитнику Александру Ковалику. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Суд, подконтрольный террористической группировке "ДНР", признал 26-летнего военного Украины виновным в убийстве водителя автомобиля. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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По материалам дела, инцидент произошел в апреле 2022 года у завода Ильича (г. Мариуполь). Александр Ковалик якобы выстрелил из пулемета в автомобиль и убил водителя.

Этот приговор, как и другие, выносимые в так называемых судах, подконтрольных террористической группировке "ДНР", незаконны. Они не признаются мировым сообществом. Напротив, они указывают на очередные военные преступления РФ.

Напомним, что в конце декабря 2023 года в оккупированном Донецке осудили четырех морских пехотинцев. Их обвинили в убийстве 12 человек. Также суд, подконтрольный террористам, признал их виновными в жестоком обращении с гражданскими людьми. Все украинские защитники получили наказание в виде пожизненного содержания в колонии особого режима.

За несколько дней до этого воина Дениса Рашплю приговорили к 22 годам заключения. Морского пехотинца сочли виновным в убийстве 16 мирных жителей. По материалам "дела", он выполнял "преступный приказ командира".

Ранее "Телеграф" писал, что в России был приговорен Антон Байдраков к 18 годам лишения свободы. Украинский военный признан виновным якобы в убийстве женщины в Мариуполе.

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#Суд #ДНР #ВСУ