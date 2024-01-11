У справі Гринкевичів відбулося важливе зрушення: стали відомі деталі (відео)

ДБР отримало висновки експертиз продукції компаній

Правоохоронці почали арештовувати майно, рахунки родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових. Також арештовується власність компаній, які їм належали.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. Зазначається, що у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Також було отримано висновок експертів згідно з якими встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство оборони розриває усі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальним бізнесменом Ігорем Гринкевичем.