"Свинарчук-2"? Міноборони ухвалило радикальне рішення щодо компаній, пов’язаних з Гринкевичем

Наразі бізнесмен перебуває під арештом

У Міністерстві оборони заявили, що розривають усі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальним бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Його підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

"Позиція така, що після публікації у ЗМІ Міністерством оборони було одразу ухвалено рішення про розірвання договорів, які були укладені", — заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час прес-конференції на тему "Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!".

У мережі Гринкевича вже прозвали "Свинарчук-2". Свинарчуки – це батько та син Гладковські, активні учасники корупційної схеми розкрадань в "Укроборонпромі". До 2014 року вони носили прізвища – Свинарчук, але поміняли його на Гладковські. У серпні 2019-го правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах "Укроборонпрому". 27 серпня 2019 року НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Гладковського. У нього знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" додати до декларації. За даними ЗМІ, син Гладковського Ігор перебуває за кордоном. Коментатори зазначають, що Свинарчуки не понесли відповідальності за свої діяння, тому порівняння Гринкевича з ними промовисте.

При цьому Гринкевич уже неодноразово був фігурантом різних кримінальних проваджень, які, втім, не дійшли до суду. Про це повідомив у Facebook журналіст та засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

"Цього кидка та злочину могло б не бути, якби Гринкевича посадили до в’язниці раніше. Хоча б за ті кейси, за якими правоохоронці вже відкривали кримінальні справи, жодного разу не довели до кінця", — зазначив він.

Ніколов назвав два гучні епізоди про розслідування, в яких фігурували компанії Ігоря Гринкевича:

2019 року кримінальне провадження було відкрито проти фірми Гринкевича "Візін річ" за завищені ціни на реконструкцію митного пункту пропуску "Чоп".

2023 року кримінал за підробку документів фірмою "Верховина" Гринкевича для отримання підряду на реконструкцію Вірменської церкви у Львові.

Нагадаємо, кілька місяців тому проти компаній Гринкевича розпочалося кримінальне провадження щодо невиконання його компаніями зобов’язань перед Міністерством оборони України. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу для Збройних сил. Виявилося, що ціни були завищеними, а близько третини контрактів було виконано над обумовлений термін. За попередніми даними, це призвело до збитків на понад 1 млрд гривень.

Крім того, Гринкевич намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) у розмірі $500 тис., щоб той зняв арешт із майна компаній підприємця. Проте натомість потрапив під варту. Його ув’язнили з альтернативою у вигляді застави у розмірі понад 420 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що Гринкевич витратив гроші Міноборони. Журналіст Євген Плінський перерахував майно, яке купила його родина у 2023 році після того, як уклала договори з Міноборони України. Крім дорогих прикрас та розкішного відпочинку, Гринкевичі вкладалися у нерухомість.