"Свинарчук-2"? Минобороны приняло радикальное решение по компаниям, связанным с Гринкевичем

Сейчас бизнесмен находится под арестом

В Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальным бизнесменом Игорем Гринкевичем. Его подозревают в масштабном хищении денег на нужды военных.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены", — заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко в ходе пресс-конференции на тему "Легкая промышленность — за прозрачные закупки: украинскому защитнику — украинскую форму!".

В сети Гринкевича уже прозвали "Свинарчук-2". Свинарчуки — это отец и сын Гладковские, активные участники коррупционной схемы хищений в "Укроборонпроме". До 2014-го года они носили фамилии – Свинарчук, но поменяли ее на Гладковские. В августе 2019-го правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах "Укроборонпрома". 27 августа 2019 года НАБУ начало уголовное производство против Гладковского. У него нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" добавить в декларации. По данным СМИ, сын Гладковского Игорь находится за границей. Комментаторы отмечают, что Свинарчуки не понесли ответственности за свои деяния, поэтому сравнение Гринкевича с ними красноречиво.

При этом, Гринкевич уже неоднократно был фигурантом различных уголовных производств, которые, впрочем, не дошли до суда. Об этом сообщил в Facebook журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов.

"Этого кидка и преступления могло бы не быть, если бы Гринкевича посадили в тюрьму раньше. Хотя бы за те кейсы, по которым правоохранители уже открывали уголовные дела, ни разу не довели до конца", — отметил он.

Николов назвал два громких эпизода о расследованиях, в которых фигурировали компании Игоря Гринкевича:

в 2019 году уголовное производство было открыто против фирмы Гринкевича "Визин вещь" за завышенные цены на реконструкции таможенного пункта пропуска "Чоп".

в 2023 году криминал за подделку документов фирмой "Верховина" Гринкевича для получения подряда на реконструкцию Армянской церкви во Львове.

Напомним, несколько месяцев назад против компаний Гринкевича началось уголовное производство по невыполнению его компаниями обязательств перед Министерством обороны Украины. Компании Гринкевича выиграли 23 тендеров на поставку одежды для Вооруженных сил. Оказалось, что цены были завышенными, а около трети контрактов было выполнено не в оговоренный срок. По предварительным данным, это привело к убыткам более чем на 1 млрд гривен.

Кроме того, Гринкевич пытался дать взятку одному из руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) в размере $500 тыс., чтобы тот снял арест с имущества компаний предпринимателя. Однако вместо этого попал под стражу. Его заключили под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что Гринкевич растратил деньги Минобороны. Журналист Евгений Плинский перечислил имущество, которое купила его семья в 2023 году после того, как заключила договоры с Минобороны Украины. Помимо дорогих украшений и роскошного отдыха, Гринкевичи вкладывались в недвижимость.