Скандальна родина постачальників Міноборони. Що відомо про кейс Гринкевичів
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Офіційно усі компанії були записані на родичів Ігоря Гринкевича
Найвідомішою родиною останніх днів в Україні стала сім'я львівського бізнесмена Ігоря Гриневича. Гринкевича-старшого затримали на спробі дати хабар, поки правоохоронці розслідували оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, що завдали державі збитків. Він досі у СІЗО.
Завдяки журналістам-розслідувачам з'ясувалося, що "підприємницьку жилку" мала уся родина, адже ті були записані керівниками компаній, вели розкішний спосіб життя та володіли люксовим автопарком. Можливість того, що хтось наживався на обкраданні війська в часи війни, викликала громадський осуд. А усіх членів родини, навіть потенційну невістку Соню Морозюк, вже тиждень гнівно обговорюють у соцмережах.
У чому звинувачують Гринкевича
Ігор Гринкевич є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він був затриманий наприкінці грудня 2023 року, коли пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному з керівників ДБР, аби той повернув майно, вилучене в ході розслідування.
Кілька місяців тому ДБР почало розслідувати оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, які мав постачати згаданий львівський бізнесмен:
- за даними слідства, компанії Гринкевича нібито виграли 23 тендери на суму у понад 1,5 мільярда гривень.
- Замовлення доручили будівельним компаніям, які не мали навіть виробництва чи складів, щоб виготовляти та зберігати речі для Міноборони.
- 6 контрактів не виконали, за 7 поставили товар на склади військових частин лише частково. Гроші отримали у повній кількості.
- 8 договорів були виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.
- Постачання зірвалося. Попередньо, збитки держави становлять 1,2 мільярда гривень.
- Вартість товарів була завищена, згідно з аналізом зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств.
Талановита родина
Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко, яка входить до антикорупційної ради Міноборони звернула увагу на те, що скандальний бізнес виявився сімейним. Мовляв, за документами, на самого Ігоря Гринкевича жодна з компаній не оформлена. Дружина Світлана та донька Ольга Швед вийшли з бенефіціарів, а одна з компаній записана тільки на сина Романа. Загалом це такі компанії:
- ТОВ "Перспектива "Місто буд",
- ТОВ "Будівельна компанія Сітіград",
- ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект",
- ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл",
- ТОВ "Альянс Iмекс Транс",
- ТОВ "Сейве".
ТОВ "Перспектива "Місто буд" мала закупляти бронежилети й шоломи, але здійснила транзакції за оплату "будівельних матеріалів". Частину коштів, отриманих від оборонних замовлень, ТОВ "Перспектива "Місто Буд" і ТОВ "Будівельна компанія "Сітіград" вивели на підприємства сім’ї Гринкевичів: ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект", ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл", ТОВ "Альянс Iмекс Транс" та ТОВ "Сейве".
Під час аудиту Рахункової палати мати і донька, які володіли ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл", вийшли з цієї фірми. Компанія на кінець травня 2023 року не поставила для ЗСУ майна на загальну суму 585,44 млн грн. Відомо, що у травні та червні "Трейд Лайнс Рітейл" виграла два тендери на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Вона мала постачати харчування для військових частин. У вересні 2023 року "Трейд Лайнс Рітейл" виграла тендер Міноборони на взуття для військових на 57,6 мільйона гривень. У листопаді 2023-го — ще один тендер на харчування на 470 мільйонів гривень.
Одна з фірм, яка фігурує у корупційному скандалі, зареєстрована на сина бізнесмена – Романа Гринкевича. Гринкевич-молодший – засновник і директор ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт". Під час війни купив будинок площею 289 кв. м в елітному селищі Козин Обухівського району під Києвом, а також ще чотири земельні ділянки у тому ж селищі.
У день затримання Ігоря Гринкевича журналіст Євген Плінський помітив, що Роман Гринкевич заручений із художницею Софією Морозюк. Остання є публічною особою з великою кількістю підписників, вона виставляла в Instagram фото пропозиції руки та серця у Венеції, каблучку Graff від коханого (ціна від $50 000), хизувалася подарованим намистом Cartier (від €14 300). Гринкевич міг придбати ці речі на гроші від наживи на ЗСУ. Показова також історія з виїздом у Венецію — чоловік призовного віку виїхав як волонтер фонду Hope UA, аби зробити коханій пропозицію.
Раніше "Телеграф" писав, що українців обурило розкішне життя Гринкевичів, яких звинувачують у невиконанні умов контрактів Міноборони.