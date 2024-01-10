Скандальна родина постачальників Міноборони. Що відомо про кейс Гринкевичів

Офіційно усі компанії були записані на родичів Ігоря Гринкевича

Найвідомішою родиною останніх днів в Україні стала сім'я львівського бізнесмена Ігоря Гриневича. Гринкевича-старшого затримали на спробі дати хабар, поки правоохоронці розслідували оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, що завдали державі збитків. Він досі у СІЗО.

Завдяки журналістам-розслідувачам з'ясувалося, що "підприємницьку жилку" мала уся родина, адже ті були записані керівниками компаній, вели розкішний спосіб життя та володіли люксовим автопарком. Можливість того, що хтось наживався на обкраданні війська в часи війни, викликала громадський осуд. А усіх членів родини, навіть потенційну невістку Соню Морозюк, вже тиждень гнівно обговорюють у соцмережах.

У чому звинувачують Гринкевича

Ігор Гринкевич є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він був затриманий наприкінці грудня 2023 року, коли пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному з керівників ДБР, аби той повернув майно, вилучене в ході розслідування.

Кілька місяців тому ДБР почало розслідувати оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, які мав постачати згаданий львівський бізнесмен:

за даними слідства, компанії Гринкевича нібито виграли 23 тендери на суму у понад 1,5 мільярда гривень .

. Замовлення доручили будівельним компаніям, які не мали навіть виробництва чи складів, щоб виготовляти та зберігати речі для Міноборони.

6 контрактів не виконали, за 7 поставили товар на склади військових частин лише частково . Гроші отримали у повній кількості.

. Гроші отримали у повній кількості. 8 договорів були виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

від 3 до 5 місяців. Постачання зірвалося. Попередньо, збитки держави становлять 1,2 мільярда гривень.

Вартість товарів була завищена, згідно з аналізом зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств.

Талановита родина

Ігор Гринкевич з донькою та дружиною

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко, яка входить до антикорупційної ради Міноборони звернула увагу на те, що скандальний бізнес виявився сімейним. Мовляв, за документами, на самого Ігоря Гринкевича жодна з компаній не оформлена. Дружина Світлана та донька Ольга Швед вийшли з бенефіціарів, а одна з компаній записана тільки на сина Романа. Загалом це такі компанії:

ТОВ "Перспектива "Місто буд",

ТОВ "Будівельна компанія Сітіград",

ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект",

ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл",

ТОВ "Альянс Iмекс Транс",

ТОВ "Сейве".

ТОВ "Перспектива "Місто буд" мала закупляти бронежилети й шоломи, але здійснила транзакції за оплату "будівельних матеріалів". Частину коштів, отриманих від оборонних замовлень, ТОВ "Перспектива "Місто Буд" і ТОВ "Будівельна компанія "Сітіград" вивели на підприємства сім’ї Гринкевичів: ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект", ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл", ТОВ "Альянс Iмекс Транс" та ТОВ "Сейве".

Під час аудиту Рахункової палати мати і донька, які володіли ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл", вийшли з цієї фірми. Компанія на кінець травня 2023 року не поставила для ЗСУ майна на загальну суму 585,44 млн грн. Відомо, що у травні та червні "Трейд Лайнс Рітейл" виграла два тендери на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Вона мала постачати харчування для військових частин. У вересні 2023 року "Трейд Лайнс Рітейл" виграла тендер Міноборони на взуття для військових на 57,6 мільйона гривень. У листопаді 2023-го — ще один тендер на харчування на 470 мільйонів гривень.

Роман Гринкевич з нареченою Софією Морозюк

Одна з фірм, яка фігурує у корупційному скандалі, зареєстрована на сина бізнесмена – Романа Гринкевича. Гринкевич-молодший – засновник і директор ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт". Під час війни купив будинок площею 289 кв. м в елітному селищі Козин Обухівського району під Києвом, а також ще чотири земельні ділянки у тому ж селищі.

Наречена корупціонера видала його статки та подорожі у Венецію

У день затримання Ігоря Гринкевича журналіст Євген Плінський помітив, що Роман Гринкевич заручений із художницею Софією Морозюк. Остання є публічною особою з великою кількістю підписників, вона виставляла в Instagram фото пропозиції руки та серця у Венеції, каблучку Graff від коханого (ціна від $50 000), хизувалася подарованим намистом Cartier (від €14 300). Гринкевич міг придбати ці речі на гроші від наживи на ЗСУ. Показова також історія з виїздом у Венецію — чоловік призовного віку виїхав як волонтер фонду Hope UA, аби зробити коханій пропозицію.

Раніше "Телеграф" писав, що українців обурило розкішне життя Гринкевичів, яких звинувачують у невиконанні умов контрактів Міноборони.