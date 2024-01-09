Україна, G7 та країни глобального Півдня провели таємну зустріч по війні: відомі результати

Переговори відбулися у грудні

У грудні 2023 року Україна, країни G7 та невелика група держав глобального Півдня провела таємні переговори. На ній намагалися заручитися підтримкою українських умов для мирних переговорів із Росією.

Про це пише Bloomberg. Згідно з інформацією від джерел агентства, зустріч радників з національної безпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. Вона йшла за масштабнішими, широко розрекламованими зборами, спрямованими на протидію спробам Москви розділити і представити Україну та її союзників, як тих, що не бажають вести переговори про припинення війни.

"Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе більш комфортно при приєднанні. За словами людей, менший формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення так званої формули миру для України та планів просування цього процесу вперед, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що останні місяці зусилля союзників послабшали. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою.

За словами людей, знайомих із перебігом засідання, на останній зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, суттєвого прогресу досягнуто не було. За їхньою інформацією, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

Москва засудила зусилля союзників, куди країна-агресор не була запрошена.

У той час як чиновники з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини взяли участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та ОАЕ, не надіслали своїх представників.

"Пекін розглядається багатьма країнами-учасницями як ключовий фактор впливу на Москву, враховуючи тісні зв’язки між ними. За словами людей, Бразилія, яка цього року головує у "Великої двадцятці", представила письмову заяву", — пишуть журналісти.

Київ же та його союзники з "Великої сімки" підтвердили свою точку зору про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність і суверенітет України, і заявили, що цілі президента Росії Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Також на зустрічі союзники ясно дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС та США заявили, що впевнені, що пакети підтримки будуть узгоджені.

"Україна та її союзники запланували ще одну зустріч ширшої групи у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі та запросили понад 100 країн, повідомили джерела. Попередні сесії пройшли у Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року. Київ хоче провести саміт лідерів по цьому проєкту на початку цього року і використовувати його як трамплін для розробки плану, заснованого на низці узгоджених принципів, як основу для будь-яких майбутніх переговорів з Москвою", — додали автори статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського поставили крапку щодо переговорів з окупантами.