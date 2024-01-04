Війна забрала життя українського боксера: більше року вважався зниклим безвісти
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Спортсмен віддав найцінніше за незалежність України
На війні проти російських окупантів загинув боксер із Миколаєва, вихованець СДЮСШОР-6 Артем Хан. Напередодні життя за Україну віддав майстер спорту з боксу.
Про смерть Героя повідомляє пресслужба Федерації боксу України в telegram. Спортсмен зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, а його загибель підтвердили нещодавно.
22-річний Артем воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на Ізюмському напрямі. З квітня 2022 року він вважався зниклим безвісти.
"Вічна пам’ять Артему і всім полеглим у цій війні!" — висловили співчуття у Федерації.
Нагадаємо, на фронті загинув український суддя з боксу міжнародної категорії Ельчин Мурадов, який потрапив під артилерійський обстріл загарбників. Крім того, життя за батьківщину віддав майстер спорту, володар Кубка України з боксу та член збірної України Андрій Огородник.
Раніше повідомлялося, що в боях з російськими окупантами на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту України з хортингу, боксер Дмитро Войтюк.