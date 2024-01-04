Росії буде непереливки? У ЄС зробили важливу заяву щодо надання зброї Україні

На зустрічі міністрів закордонних справ будуть ухвалені важкі рішення

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель провів розмову з головою Міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Він зауважив, що серед тем розмови було посилення повітряних атак з боку РФ на цивільну інфраструктуру України.

Масштабні обстріли Росії викликають серйозне занепокоєння та мотивують до ухвалення "важливих рішень". Про це він повідомив у вечір середи, 3 січня.

"Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами. Ми також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій, оскільки європейський експорт до третіх країн, який значно зріс, може бути реекспортований до Росії", – написав голова дипломатії ЄС в Twitter.

Ба більше, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський поширив заяву Жозепа Борреля, додавши: "дійсно, ми погодилися, що жертви агресії мають право захищатися".

Також він подякував високому представнику ЄС за підтримку України та зауважив, що чекає на "ухвалення важких рішень" на зустрічі міністрів закордонних справ, яка має відбутись у січні.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО засудили масовані атаки по Україні, які російські окупанти здійснили за останній тиждень. Там пообіцяли, що й надалі підтримуватимуть Україну та зміцнюватимуть її обороноздатність.