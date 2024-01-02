Це стратегічний рік: посол розповів, як Франція змінить підхід до допомоги Україні

Терор, який веде Володимир Путін, добре відомий в Україні

Останнім часом, українські міста потерпають від російських ударів. Після ранкової ракетної атаки 2 січня, західні партнери почали обговорювати підтримку України.

Посол Франції в Україні Гаель Вейсьє заявив, що тепер головною метою є виробництво більше зброї в Україні. Про це він повідомив виданню France Info.

"Українці демонструють дійсно вражаючу стійкість. Терор, який веде Володимир Путін, добре відомий в Україні. Люди витримують, люди встають на захист, люди визначені. Це не зміна характеру, на жаль, це нагадує реальність цього конфлікту і також відкриває очі. Знаючи, хто є жертвою, а хто — катом. Хто агресор, на кого нападають. І це також дозволяє побачити реальність речей", — сказав він.

Він також додав, що французька підтримка у справах постачання військового обладнання триває. За його словами, це буде поступово змінюватися, оскільки зараз є на меті — виробництво зброї в Україні. Але потрібно трохи часу для переходу від однієї стратегії до іншої.

Гаель Вейсьє каже, що 2024 рік важливий, бо Україні треба налагодити виробництво зброї, аби воно збільшилось.

"Україна повинна набувати все більше можливостей, вірити у власні ресурси. Цей баланс важливий і робить цей рік стратегічно важливим. Але сьогодні, звісно, найважливішою є стійкість і визначеність українського народу, і можу вам сказати, що вони на висоті", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що Європа готує план "Б" для підтримки України, якщо в США виграє Трамп.