Ворог на таке не розраховував: український генерал відповів, чи ситуація на фронті зайшла в глухий кут

З початку повномасштабного вторгнення майже всі аналітики давали Україні максимум кілька місяців, але країна вистояла, і це велика перемога

Ситуація на фронті не зайшла в глухий кут. Сьогодні вона має точні логістичні результати. А те, що ворог досі не зміг досягти заявлених цілей, лише підтверджує цей факт, що жодного глухого кута немає.

Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів в інтерв’ю BBC. За його словами, спочатку практично ніхто не вірив, що Україна зможе вистояти.

"Вже майже два роки йде широкомасштабне вторгнення російського агресора і майже всі аналітики давали нам прогнози, що ми не зможемо втриматися. А якщо й зможемо – це не більше як місяць чи двох. І те, що ворог не досяг досі заявлених цілей, це вже значний успіх українського народу та його військ", — зазначив генерал.

Тарнавський також наголосив, що ворог не розраховував на таке об’єднання нашої нації та на таку велику підтримку від інших країн. Це стало його великою помилкою. Тому, як зазначає генерал, жодного глухого кута на сьогодні немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти на одному з напрямків спробували прорвати оборону ЗСУ. Проте українські військові дали їм гідну відсіч.