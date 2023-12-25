"Зробили навіть більше, ніж могли": нардеп-ветеран розповів про успіхи ЗСУ у 2023 році

ЗСУ змогли перевиконати план

Україна у 2023 році продемонструвала добрі результати на полі бою і загалом для неї цей рік був успішним у військовому плані.

Про це розповів полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ми не втратили нові території, воюючи проти армії, яка в кілька разів перевищує нас у ресурсах. Знищили кілька сотень тисяч російських солдатів, кілька тисяч танків, багато артилерії, склади з боєприпасами", — сказав він.

При цьому він зазначив, що Україна стала першою у світі країною, яка успішно та активно почала застосовувати дрони для боротьби з ворогом та вивела оборонний комплекс на новий рівень.

Крім того, Костенко наголосив, що наша країна відновила контроль над морем, попри те, що сама фактично не має флоту і їй протистоїть країна із трьома морськими флотами. На додаток він зазначив, що росіяни не можуть повною мірою використовувати навіть свої цивільні судна.

За його словами, вплив України в Чорному морі лише збільшуватиметься, а росіяни страждатимуть не лише від цього, а й від постійних ударів по їхніх підприємствах по всій країні.

"Вважаю, що ми реально перевиконали план. Слід оцінювати справжні воєнні дії, а не розмови про перемогу на телебаченні. Враховуючи свої наявні ресурси та зіставляючи з ресурсами ворога, ми зробили навіть більше, ніж могли", — наголосив Костенко.

Як повідомлялося раніше, російське військове командування перенесло дедлайн із захоплення Авдіївки на 15 березня 2024 року, хоча раніше вони хотіли захопити його до 1 січня.