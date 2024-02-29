"Дороговказ пораненого": в Україні випустили посібник, що робити при пораненні, щоб запобігти ампутації
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Краще запобігти ускладненням і ампутації, ніж потім все життя від них страждати
За два роки повномасштабної війни Росії проти України безліч українців втратили кінцівки — хтось прямо на полі бою, хтось, ховаючись у підвалі, або через приліт у тилу. Реалії такі, що ніхто не застрахований від поранень, і треба знати, що робити, щоб уникнути ускладнень та зберегти кінцівки.
Саме для цього в Україні випустили посібник "Дороговказ пораненого". Його розробили в рамках програми "Врятуй кінцівку" та презентували 29 лютого 2024 року.
"Дороговказ пораненого" — це покрокова інструкція з головними аспектами, які потрібно знати на етапах евакуації, стабілізації, госпіталізації та лікування, щоб зберегти життя, зменшити ймовірність ускладнень від травм і врятувати кінцівки.
У посібнику пояснюється:
- Як діяти;
- Куди звертатись;
- На які симптоми реагувати;
- На що не зважати;
- До чого може призвести та чи інша дія чи бездіяльність;
- Рекомендації щодо різних штатних та позаштатних ситуацій;
- Часті питання поранених та їхніх родичів;
- Юридичні поради, як уникнути фінансових втрат під час поранення.
Робота над посібником велася протягом двох років, і до неї залучали військових та цивільних лікарів, ветеранів, бойових медиків, постраждалих військових.
Посібник "Дороговказ пораненого" вже опублікований на сайті МБФ "Здоров’я Українського народу" за цим посиланням.
Надалі є плани створити мобільний додаток з усією інформацією, а також можливістю спілкування поранених військових та їх близьких.