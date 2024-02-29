"Дороговказ пораненого": в Україні випустили посібник, що робити при пораненні, щоб запобігти ампутації

Краще запобігти ускладненням і ампутації, ніж потім все життя від них страждати

За два роки повномасштабної війни Росії проти України безліч українців втратили кінцівки — хтось прямо на полі бою, хтось, ховаючись у підвалі, або через приліт у тилу. Реалії такі, що ніхто не застрахований від поранень, і треба знати, що робити, щоб уникнути ускладнень та зберегти кінцівки.

Саме для цього в Україні випустили посібник "Дороговказ пораненого". Його розробили в рамках програми "Врятуй кінцівку" та презентували 29 лютого 2024 року.

"Дороговказ пораненого" — це покрокова інструкція з головними аспектами, які потрібно знати на етапах евакуації, стабілізації, госпіталізації та лікування, щоб зберегти життя, зменшити ймовірність ускладнень від травм і врятувати кінцівки.

У посібнику пояснюється:

Як діяти;

Куди звертатись;

На які симптоми реагувати;

На що не зважати;

До чого може призвести та чи інша дія чи бездіяльність;

Рекомендації щодо різних штатних та позаштатних ситуацій;

Часті питання поранених та їхніх родичів;

Юридичні поради, як уникнути фінансових втрат під час поранення.

Робота над посібником велася протягом двох років, і до неї залучали військових та цивільних лікарів, ветеранів, бойових медиків, постраждалих військових.

Посібник "Дороговказ пораненого" вже опублікований на сайті МБФ "Здоров’я Українського народу" за цим посиланням.

Надалі є плани створити мобільний додаток з усією інформацією, а також можливістю спілкування поранених військових та їх близьких.