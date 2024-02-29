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"Дороговказ пораненого": в Україні випустили посібник, що робити при пораненні, щоб запобігти ампутації

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Українцям розповіли, як вижити та зберегти руки та ноги у разі поранення Новина оновлена 29 лютого 2024, 22:01
Українцям розповіли, як вижити та зберегти руки та ноги у разі поранення. Фото facebook.com/houp.ukraine

Краще запобігти ускладненням і ампутації, ніж потім все життя від них страждати

За два роки повномасштабної війни Росії проти України безліч українців втратили кінцівки — хтось прямо на полі бою, хтось, ховаючись у підвалі, або через приліт у тилу. Реалії такі, що ніхто не застрахований від поранень, і треба знати, що робити, щоб уникнути ускладнень та зберегти кінцівки.

Саме для цього в Україні випустили посібник "Дороговказ пораненого". Його розробили в рамках програми "Врятуй кінцівку" та презентували 29 лютого 2024 року.

"Дороговказ пораненого" — це покрокова інструкція з головними аспектами, які потрібно знати на етапах евакуації, стабілізації, госпіталізації та лікування, щоб зберегти життя, зменшити ймовірність ускладнень від травм і врятувати кінцівки.

У посібнику пояснюється:

  • Як діяти;
  • Куди звертатись;
  • На які симптоми реагувати;
  • На що не зважати;
  • До чого може призвести та чи інша дія чи бездіяльність;
  • Рекомендації щодо різних штатних та позаштатних ситуацій;
  • Часті питання поранених та їхніх родичів;
  • Юридичні поради, як уникнути фінансових втрат під час поранення.

Робота над посібником велася протягом двох років, і до неї залучали військових та цивільних лікарів, ветеранів, бойових медиків, постраждалих військових.

Посібник "Дороговказ пораненого" вже опублікований на сайті МБФ "Здоров’я Українського народу" за цим посиланням.

Надалі є плани створити мобільний додаток з усією інформацією, а також можливістю спілкування поранених військових та їх близьких.

Теги:
#Військові #Протез