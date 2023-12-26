Електронні повістки будуть? Залужний сказав, як ставиться до них

Головна мета посилення мобілізації – поповнення армії резервами, каже Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його задовольнить будь-який формат вручення повісток військовозобов’язаним українцям. Але він зазначив, що ані він, ані Генштаб не виступали з ідеєю розсилки електронних оповіщень.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу, 26 грудня. За словами Залужного, головною метою мобілізації є поповнення резервів армії.

Головнокомандувач ВСУ сказав, що Генштаб і ВСУ не мають можливості оцінити, який спосіб вручення повісток буде більш ефективним — традиційний паперовий чи ще й в електронному форматі. Тому військові будуть раді кожному з них головне, щоб Сили оборони України не мали дефіциту в людях.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо в результаті електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, це також дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб у цих питаннях перебуваємо у ролі споживачів", — сказав Валерій Залужний.

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що чоловіків в Україні можуть викликати до ТЦК через електронні сповіщення. Остаточне рішення ще не ухвалене, але обговорення вже ведуться. Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо розсилки повісток у "Дії".

Також "Телеграф" розповідав про те, що повістки військовозобов'язаним українцям планують надсилати електронною поштою.