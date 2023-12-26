Электронные повестки будут? Залужный сказал, как относится к ним

Главная цель усиления мобилизации — пополнение армии резервами, говорит Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его удовлетворит любой формат вручения повесток военнообязанным украинцам. Но он отметил, что ни он, ни Генштаб не выступали с идеей рассылки электронных оповещений.

Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 26 декабря. По словам Залужного, главная цель мобилизации — пополнение резервов армии.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что у Генштаба и ВСУ нет возможности оценить, какой способ вручения повесток будет более эффективен — традиционный бумажный или же еще и в электронном формате. Поэтому военные будут рады любому из них главное, чтобы Силы обороны Украины не испытывали дефицит в людях.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей", — сказал Валерий Залужный.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что мужчин в Украине могут вызывать в ТЦК посредством электронных оповещений. Окончательное решение еще не принято, но обсуждения уже ведутся. В то де время министр цифровой трансформации Михаил Федоров дал однозначный ответ насчет рассылки повесток в "Дії".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что повестки военнообязанным украинцам планируют отправлять по электронной почте.