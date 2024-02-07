Свідки ракетного обстрілу в Києві: "Після вибуху, я виглянула і побачила, що будинок сиплеться" (фоторепортаж)

У Голосіївському районі вщент вигоріло 8 поверхів

Внаслідок чергової ракетної атаки російських окупантів на Україну 7 лютого, у Києві серйозно постраждав 18-поверховий житловий будинок.

Велику пожежу рятувальники гасили понад дві години, а під завалами все ще можуть залишатися люди. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

"Телеграф" відвідав місце події та поспілкувався з очевидцями.

За словами одного з рятувальників пожежа зайнялася з 10 по 15 поверхи. Також загорілася двоповерхова будівля СТО, площа пожежі орієнтовно 800 м. кв. Загалом станом на 11:30 кількість загиблих в Голосіївському районі зросла до чотирьох.

Як розповідає одна з мешканок будинку, після того, як вона почула вибух — одразу зрозуміла що сталося.

— Я виглянула і побачила, що будинок сиплеться. Тоді швидко одягнулася та вибігла на вулицю. Одразу підбігла до машини, а вона вся у склі. Почала відганяти її. На моїх очах почався цей кошмар: пожежа, дим, крики люди…

Я була в такому стані, що просто дивилася і молилася. Людей виносили, виводили та рятували. Ви уявіть скільки людей у цій багатоповерхівці… Я дуже рада, що нас рятують. Це мені нагадало, який українці дружній народ, — каже вона.

За її словами, зараз вона відчуває лише сильний страх, досі трусяться ноги та руки, хочеться плакати, заспокійливі не допомагають.

— Я поки не знаю хто постраждав з наших знайомих, – ділиться жінка.

Більшість мешканців будинку мають важкий шоковий стан і навіть не готові ділитися своїми емоціями.

— Просто не вистачає на них зла…

Ці слова вирвалися з уст пані Валентини, мешканки 12-го поверху, коли вона дивилась на руїни свого дома. Її очі, наповнені сльозами та гнівом, не могли відвестися від жахливої картини.

— Я жила сама в однокімнатній квартирі. Після вибуху там немає ні балкону, ні рам, ні дверей… Точніше я навіть не знаю, що в мене там лишилося, бо поки не пускають. У мене залишилося там два коти. Я не знаю чи вони врятувалися, мені дуже боляче. Встигла схопити лише шапку і все. Інше дав рятувальник, — каже жінка.

Валентина Андріївна поки не знає куди йти, каже, звернулася до штабу, який розгорнули у школі.

— Я не взяла ні ключі, ні документи, ні пігулки. У мене був інсульт, тож дуже потрібні ті медикаменти. Це такий жах…

За її словами, вона жалкує, що не перейшла на українську мову ще раніше.

— Я б дуже хотіла, але поки що важко дається. Тобто я знаю українську, але погано розмовляю. Загалом я в Києві живу 50 років, а до того мешкала за 7 кілометрів до кордону з Білоруссю. Саме в цьому будинку я прожила 35 років, — розповідає Валентина.

На вулиці лютує сильний, навіть моторошний вітер. Поруч з будинком, що горів, він зніс дах з маленької будівлі.

— Мені страшно думати, що робиться в моїй квартирі, коли тут такий вітер, – ділиться ще одна згорьована жінка.

Як розповідають мешканці району, найбільше злякалися діти.

— Діти бачили це все: рятувальників, вогонь, крики. Зараз болісно реагують на кожні гучні звуки з будівлі. Ми після такого будемо ходити в укриття, — каже жінка.

Рятувальники, які протягом кількох годин боролися з вогнем, також намагаються заспокоїти людей. В коментарі "Телеграфу" вони діляться, що приїхали на виклик після робочої нічної зміни. Загалом це все дуже важке емоційне навантаження.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки російські війська застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Сили ППО над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятки ворожих ракет.