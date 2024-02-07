Рада виправила закон щодо збереження біоматеріалів для військових: нардеп розповів, що змінилось

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада виправила норму закону щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство чи материнство. За законопроєкт №10448 в цілому проголосувало 264 депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За словами Железняка, проєктом Закону пропонується передбачити, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

Окрім цього, фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У повідомленні нардепа йдеться, що у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини.

А також установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Нагадаємо, двома тижнями тому українські законодавці розгнівали українців своїм рішенням утилізувати заморожену сперму військових. Закон, який передбачає утилізацію, Рада прийняла наприкінці листопада 2023 року. Медичний адвокат Олена Бабич сказала, що з березня 2024 року клініки будуть зобов’язані утилізувати сперму. Причиною такого рішення начебто стала фінансова складова кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців.

Після того, як виник резонанс, депутати поспішили виправдатися і вже обіцяють все виправити. Так, наприклад, нардеп Михайло Радуцький заявив, що він вважає таку ситуацію неправильною та несправедливою стосовно наших Героїв та пам’яті про них.

Також на ситуацію вже відреагувала і авторка законопроєкту депутат Оксана Дмитрієва. Вона розповіла, що правку про обов’язкову утилізацію сперми у разі загибелі громадянина було додано перед другим читанням. Правка була прийнята, але по суті вона стосується тих, хто зберігатиме клітини в рамках державної програми. Народна обраниця запевнила, що представить нову версію закону, яка має скасувати цю "антилюдську" норму.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада проголосувала за посилення мобілізації. Далі на нього чекає ще друге читання.