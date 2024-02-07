Рада исправила закон о сохранении биоматериалов для военных: нардеп рассказал, что изменилось

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада исправила норму закона по военнослужащим в части обеспечения их права на биологическое отцовство или материнство. За законопроект №10448 в целом проголосовало 264 депутата. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По словам Железняка, проектом закона предлагается предусмотреть, что в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим Законом осуществляется в течение 3-х лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продолжено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица по собственным репродуктивным клеткам.

Кроме того, физическое лицо, репродуктивные клетки которого сохраняются в соответствии с законодательством, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти.

В сообщении нардепа говорится, что в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка.

А также установить, что волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие настоящего Закона относительно собственных репродуктивных клеток является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Напомним, двумя неделями назад украинские законодатели разозлили украинцев своим решением утилизировать замороженную сперму военных. Закон, предусматривающий утилизацию, Рада приняла в конце ноября 2023 года. Медицинский адвокат Елена Бабич сказала, что с марта 2024 года клиники будут обязаны утилизировать сперму. Причиной такого решения стала финансовая составляющая криоконсервации биологического материала военнослужащих.

После того как возник резонанс, депутаты поспешили оправдаться и уже обещают все исправить. Так, например, нардеп Михаил Радуцкий заявил, что считает такую ситуацию неправильной и несправедливой по отношению к нашим Героям и памяти о них.

Также на ситуацию уже отреагировала и автор законопроекта депутат Оксана Дмитриева. Она рассказала, что правка об обязательной утилизации спермы в случае гибели гражданина была добавлена перед вторым чтением. Правка была принята, но, по сути, она касается тех, кто будет хранить клетки в рамках государственной программы. Народная избранница заверила, что представит новую версию закона, которая должна отменить эту "античеловеческую" норму.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада проголосовала за усиление мобилизации. Дальше его ждет еще второе чтение.