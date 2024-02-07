Свидетели ракетного обстрела в Киеве: "После взрыва я выглянула и увидела, что дом сыпется" (фоторепортаж)

В Голосеевском районе дотла выгорело 8 этажей

В результате очередной ракетной атаки российских окупантов на Украину 7 февраля, в Киеве серьезно пострадал 18-этажный жилой дом.

Большой пожар спасатели тушили более двух часов, а под завалами все еще могут оставаться люди. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

"Телеграф" посетил место происшествия и пообщался с очевидцами.

По словам одного из спасателей, пожар занялся с 10 по 15 этажи. Также загорелось двухэтажное здание СТО, площадь пожара ориентировочно 800 кв. По состоянию на 11:30 количество погибших в Голосеевском районе возросло до четырех.

Как рассказывает одна из жительниц дома, после того, как она услышала взрыв, сразу поняла, что произошло.

— Я выглянула и увидела, что дом сыпется. Тогда быстро оделась и выбежала на улицу. Сразу подбежала к машине, а она вся в стекле. Начала отгонять ее. На моих глазах начался этот кошмар: пожар, дым, крики люди…

Я была в таком состоянии, что просто смотрела и молилась. Людей выносили, выводили и спасали. Вы представьте, сколько людей в этой многоэтажке… Я очень рада, что нас спасают. Это мне напомнило, какой украинцы дружный народ, – говорит она.

По ее словам, сейчас она испытывает только сильный страх, до сих пор трясутся ноги и руки, хочется плакать, успокоительные не помогают.

— Я пока не знаю, кто пострадал из наших знакомых, — делится женщина.

Большинство жильцов дома испытывают тяжелое шоковое состояние и даже не готовы делиться своими эмоциями.

— Просто не хватает на них зла…

Эти слова вырвались из уст Валентины, жительницы 12-го этажа, когда она смотрела на руины своего дома. Ее глаза, наполненные слезами и гневом, не могли отвестись от ужасной картины.

– Я жила сама в однокомнатной квартире. После взрыва там нет ни балкона, ни рам, ни двери… Точнее, я даже не знаю, что у меня там осталось, потому что пока не пускают. У меня осталось там два кота. Я не знаю спаслись ли они, мне очень больно. Успела схватить только шапку и все. Другое дал спасатель, – говорит женщина.

Валентина Андреевна пока не знает, куда идти, говорит, обратилась в штаб, который развернули в школе.

– Я не взяла ни ключи, ни документы, ни таблетки. У меня был инсульт, поэтому очень нужны медикаменты. Это такой ужас…

По ее словам, она сожалеет, что не перешла на украинский язык еще раньше.

— Я бы очень хотела, но пока тяжело дается. То есть я знаю украинский, но плохо говорю. В общей сложности я в Киеве живу 50 лет, а до этого жила за 7 километров до границы с Беларусью. Именно в этом доме я прожила 35 лет, – рассказывает Валентина.

На улице свирепствует сильный, даже жуткий ветер. Рядом с горящим домом он снес крышу из маленького здания.

– Мне страшно думать, что делается в моей квартире, когда здесь такой ветер, – делится еще одна скорбящая женщина.

Как рассказывают жители района, больше всего испугались дети.

– Дети видели это все: спасателей, огонь, крики. Сейчас болезненно реагируют на каждые громкие звуки из здания. Мы после такого будем ходить в укрытие, – говорит женщина.

Спасатели, которые в течение нескольких часов сражались с огнем, также пытаются успокоить людей. В комментарии "Телеграфу" они делятся, что приехали по вызову после рабочей ночной смены. В общем, это все очень тяжелая эмоциональная нагрузка.

Напомним, во время массированной ракетной атаки российские войска применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силы ПВО над Киевом и в районе столицы уничтожили около двух десятков вражеских ракет.