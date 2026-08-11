Количество погибших в Запорожье выросло. Россия атаковала ракетами и КАБ (фото)

Повреждены дома и промышленные объекты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на вторник, 11 августа, Россия ударила по Запорожью ракетами и КАБами (управляемые авиабомбы). Погибли шестеро людей, еще 19 получили ранения.

Обновлено 7:05 Число жертв ночной вражеской атаки на Запорожье возросло до шести человек, еще 19 — ранены, — Федоров. Повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. В результате комбинированного удара в областном центре повреждены дома, нежилые здания, гаражный кооператив.

Есть обесточивания, возникли пожары. Также россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру.

Сгорело несколько машин. Фото: Запорожская ОВА

Возникло несколько пожаров. Фото: Запорожская ОВА

Одна из пострадавших локаций. Фото: Запорожская ОВА

Россия атаковала Запорожье и накануне — 10 августа

Областной центр подвергается постоянным российским атакам. Враг бьет по Запорожью беспилотниками, КАБами и ракетами. Утром 10 августа россияне сбросили на город КАБ. Был поврежден частный жилой дом, пострадали четырехэтажка и трехэтажка. Сгорели несколько автомобилей, припаркованных во дворах.

От вражеского удара по Запорожью в понедельник пострадали 24 человека, среди них по меньшей мере двое детей. Федоров проинформировал, что травмированная 10-летняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Телеграф", 25 июля россияне ударили по жилым домам в Запорожье. Погибла женщина, были раненые, спасатели вытаскивали людей из-под завалов.