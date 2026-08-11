Кількість загиблих у Запоріжжі зросла. Росія атакувала ракетами і КАБ (фото)
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Пошкоджено будинки та промислові об'єкти
В ніч на вівторок, 11 серпня, Росія вдарила по Запоріжжю ракетами та КАБами (керовані авіабомби). Загинули шестеро людей, ще 19 отримали поранення.
Оновлено 7:05 Кількість жертв нічної ворожої атаки на Запоріжжя зросла до шести людей, ще 19 — поранені, — Федоров. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок комбінованого удару в обласному центрі пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, гаражний кооператив.
Є знеструмлення, виникли пожежі. Також росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру.
Росія атакувала Запоріжжя й напередодні — 10 серпня
Обласний центр зазнає постійних російських атак. Ворог б'є по Запоріжжю безпілотниками, КАБами та ракетами. Зранку 10 серпня росіяни скинули на місто КАБ. Було пошкоджено приватний житловий будинок, постраждали чотириповерхівка та триповерхівка. Згоріли кілька автівок, що було припарковано у дворах.
Від ворожого удару по Запоріжжю у понеділок постраждало 24 людини, серед них щонайменше двоє дітей. Федоров поінформував, що травмована 10-річна дівчинка перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Як повідомляв "Телеграф", 25 липня росіяни вдарили по житлових будинках у Запоріжжі. Загинула жінка, були поранені, рятувальники витягали людей з-під завалів.