Центр Одессы в огне после российской атаки, есть пострадавшие. Где еще ночью гремели взрывы (видео)

Известно о шести раненых

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В ночь на воскресенье, 9 августа, Россия массированно обстреляла Одессу беспилотниками и ракетами, в центре города возникли пожары, есть пострадавшие. Также ночью взрывы гремели и в других городах Украины.

Взрывы в Одессе 9 августа — что известно

Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, в областном центре повреждены дома и инфраструктура. Известно уже о шести пострадавших в результате вражеской атаки. Есть разрушения жилых домов в нескольких районах города. Также сгорели автомобили. На местах работают все оперативные и коммунальные службы.

Одна из пострадавших локаций. Фото: t.me/odesaMVA

На месте работают спасатели. Фото: t.me/odesaMVA

В центре города есть повреждения и разрушения. Фото: t.me/odesaMVA

По данным "РБК-Украина", после взрывов в части Одессы пропал свет. В сети появились кадры пожара, возникшего в результате атаки.

Где еще гремели взрывы в ночь на 9 августа

В Киеве и пригороде слышали взрывы незадолго до полуночи. Из-за угрозы атаки вражеских беспилотников объявили воздушную тревогу.

В Сумах взрыв прогремел около 11 часов вечера 8 августа. В Днепре — примерно в то же время.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 8 августа, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Также под ударом была Киевская область: в Пуховке российские дроны убили дедушку, бабушку и их трехлетнего внука. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, пришедший на помощь семье и раненный во время повторного удара.