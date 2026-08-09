Центр Одеси у вогні після російської атаки, є постраждалі. Де ще вночі лунали вибухи (відео)

Відомо про шістьох поранених

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В ніч на неділю, 9 серпня, Росія масовано обстріляла Одесу безпілотниками та ракетами, в центрі міста виникли пожежі, є постраждалі. Також вночі вибухи лунали й в інших містах України.

Вибухи в Одесі 9 серпня — що відомо

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, в обласному центрі пошкоджені будинки та інфраструктура. Відомо вже про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. Також згоріли автівки. На місцях працюють усі оперативні та комунальні служби на місцях.

Одна з постраждалих локацій. Фото: t.me/odesaMVA

На місці працюють рятувальники. Фото: t.me/odesaMVA

Уцентрі міста є пошкодження та руйнування. Фото: t.me/odesaMVA

За даними "РБК-Україна", після вибухів в частині Одеси зникло світло. В мережі з'явилися кадри пожежі, що виникла внаслідок атаки.

Де ще лунали вибухи в ніч на 9 серпня

У Києві та передмісті чули вибухи незадовго до опівночі. Через загрозу атаки ворожих безпілотників оголосили повітряну тривогу.

У Сумах вибух пролунав близько 11 години вечора 8 серпня. У Дніпрі — приблизно в той самий час.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в ніч на суботу, 8 серпня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Також під ударом була Київська область: у Пухівці російські дрони вбили дідуся, бабусю та їхнього трирічного онука. Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини, його 15-річний брат та сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару.