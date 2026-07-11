Россия ударила по Киеву баллистикой: задело четыре района, есть раненые (фото)

Среди пострадавших ребенок

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В ночь на субботу, 11 июля, в Киеве прогремели громкие взрывы. Россияне атаковали столицу баллистикой, есть пострадавшие, разрушения и пожары.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага пострадали восемь человек. Среди раненых 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Пожар после атаки. Фото: Труха Киев

Воронка от удара посреди дороги на Харьковском шоссе. Фото: t.me/kyiv_hey

Поврежденное дорожное покрытие. Фото: t.me/kyiv_hey

В результате атаки выбило окна. Фото: t.me/kiev_levyy_bereg

Последствия атаки зафиксированы в четырех районах столицы:

В Днепровском районе последствие вражеской атаки возник пожар на территории нежилой застройки

последствие вражеской атаки возник пожар на территории нежилой застройки В Святошинском районе , предварительно, есть попадания в нежилое здание

, предварительно, есть попадания в нежилое здание В Дарницком районе загорелась трансформаторная подстанция. Также есть попадание в проезжую часть дороги и горит электрощитовая регулировка светофоров. В рядом расположенных домах выбило окна

загорелась трансформаторная подстанция. Также есть попадание в проезжую часть дороги и горит электрощитовая регулировка светофоров. В рядом расположенных домах выбило окна В Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании

Как сообщал "Телеграф", 8 июля Киев атаковали российские реактивные дроны. Погиб человек, еще восемь пострадали. Дроны упали рядом с газораспределительной станцией и рынком в Деснянском районе столицы. На месте происшествий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.