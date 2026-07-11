Россия ударила по Киеву баллистикой: задело четыре района, есть раненые (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Среди пострадавших ребенок
В ночь на субботу, 11 июля, в Киеве прогремели громкие взрывы. Россияне атаковали столицу баллистикой, есть пострадавшие, разрушения и пожары.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага пострадали восемь человек. Среди раненых 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц, остальные получили медицинскую помощь на месте.
Последствия атаки зафиксированы в четырех районах столицы:
- В Днепровском районе последствие вражеской атаки возник пожар на территории нежилой застройки
- В Святошинском районе, предварительно, есть попадания в нежилое здание
- В Дарницком районе загорелась трансформаторная подстанция. Также есть попадание в проезжую часть дороги и горит электрощитовая регулировка светофоров. В рядом расположенных домах выбило окна
- В Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании
Как сообщал "Телеграф", 8 июля Киев атаковали российские реактивные дроны. Погиб человек, еще восемь пострадали. Дроны упали рядом с газораспределительной станцией и рынком в Деснянском районе столицы. На месте происшествий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.