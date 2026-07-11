Росія вдарила по Києву балістикою: зачепило чотири райони, є поранені (фото)
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Серед постраждалих дитина
У ніч на суботу, 11 липня, в Києві пролунали гучні вибухи. Росіяни атакували столицю балістикою, є постраждалі, руйнування та пожежі.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога постраждало вісім людей. Серед поранених 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень, інші отримали медичну допомогу на місці.
Наслідки атаки зафіксовано у чотирьох районах столиці:
- У Дніпровському районі наслідок ворожої атаки виникла пожежа на території нежитлової забудови
- У Святошинському районі, попередньо, є влучання в нежитлову будівлю
- У Дарницькому районі загорілася трансформаторна підстанція. Також є влучання в проїжджу частину дороги та горить електрощитова регулювання світлофорів. У поруч розташованих будинках повибивало вікна
- У Соломʼянському районі виникла пожежа в триповерховій офісній будівлі
Як повідомляв "Телеграф", 8 липня Київ атакували російські реактивні дрони. Загинула людина, ще вісім постраждали. Дрони впали поруч із газорозподільною станцією та ринком в Деснянському районі столиці. На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.