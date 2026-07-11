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Росія вдарила по Києву балістикою: зачепило чотири райони, є поранені (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Росія вдарила по столиці ракетами Новина оновлена 11 липня 2026, 06:35
Росія вдарила по столиці ракетами. Фото Колаж "Телеграф"

Серед постраждалих дитина

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У ніч на суботу, 11 липня, в Києві пролунали гучні вибухи. Росіяни атакували столицю балістикою, є постраждалі, руйнування та пожежі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога постраждало вісім людей. Серед поранених 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень, інші отримали медичну допомогу на місці.

Росія атакувала Київ балістикою 11.07.2026, наслідки
Пожежа після атаки. Фото: Труха Київ
Росія атакувала Київ балістикою 11.07.2026, наслідки
Вирва від удару посеред дороги на Харківському шосе. Фото: t.me/kyiv_hey
Росія атакувала Київ балістикою 11.07.2026, наслідки
Пошкоджене дорожнє покриття. Фото: t.me/kyiv_hey
Росія атакувала Київ балістикою 11.07.2026, наслідки
Внаслідок атаки вибило вікна. Фото: t.me/kiev_levyy_bereg

Наслідки атаки зафіксовано у чотирьох районах столиці:

  • У Дніпровському районі наслідок ворожої атаки виникла пожежа на території нежитлової забудови
  • У Святошинському районі, попередньо, є влучання в нежитлову будівлю
  • У Дарницькому районі загорілася трансформаторна підстанція. Також є влучання в проїжджу частину дороги та горить електрощитова регулювання світлофорів. У поруч розташованих будинках повибивало вікна
  • У Соломʼянському районі виникла пожежа в триповерховій офісній будівлі

Як повідомляв "Телеграф", 8 липня Київ атакували російські реактивні дрони. Загинула людина, ще вісім постраждали. Дрони впали поруч із газорозподільною станцією та ринком в Деснянському районі столиці. На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Теги:
#Київ #Постраждалі #Атака #Балістичні ракети