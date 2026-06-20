Удар России по дому в Харькове. Под завалами нашли погибшего человека

Среди раненых – шестилетний мальчик

Около 4 часов утра в субботу, 20 июня, россияне ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова. Есть попадание в двухэтажный многоквартирный дом, под завалами оказались люди.

Обновлено 7:17 К сожалению, во время поисково-спасательных работ под завалами разрушенного дома было обнаружено тело погибшего человека, — Терехов.

Второго этажа практически нет. Фото: Суспільне

Поврежденный дом. Фото: Суспільне

Россия атакует мирных жителей. Фото: Суспільне

Один из пострадавших. Фото: Суспільне

Обновлено. Число пострадавших возросло до 9 человек, — Синегубов. Пятеро людей госпитализированы, еще четверо получили помощь врачей на месте.

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе ребенок. Сначала деблокировали одного человека, он в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что спасатели деблокировали еще двух человек со второго этажа.

Точно известно о пяти пострадавших, среди них маленький мальчик, проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что среди раненых 6-летний ребенок, 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины.

Позже он добавил, что помощь также понадобилась 66-летнему мужчине, который получил острую реакцию на стресс. Медики также оказали помощь еще двум пострадавшим.

Россия ударила по Харькову КАБами также в ночь на 19 июня

Враг практически каждую ночь атакует мирных жителей Харькова. В ночь на пятницу удар также пришелся по Холодногорскому району областного центра, возник пожар. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 июня, Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками. Было не менее 11 попаданий, под ударами оказались Шевченковский и Холодногорский районы. Пострадало много людей.