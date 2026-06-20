Під завалами — люди. У Харкові росіяни вдарили по багатоквартирному будинку

Серед поранених — шестирічний хлопчик

Близько 4 години ранку у суботу, 20 червня, росіяни вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова. Є влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок, під завалами опинилися люди.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, під завалами могли опинитися четверо людей, зокрема дитина. Спочатку деблокували одну людину, вона у важкому стані. Пізніше стало відомо, що рятувальники деблокували ще двох людей з другого поверху.

Точно відомо про п'ятьох постраждалих, серед них маленький хлопчик, поінформував глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що серед поранених 6-річна дитина, 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки.

Пізніше він додав, що допомога також знадобилася 66-річному чоловіку, який зазнав гострої реакції на стрес. Медики також надали допомогу ще двом постраждалим.

Росія вдарила по Харкову КАБами також в ніч на 19 червня

Ворог практично щоночі атакує мирних жителів Харкова. В ніч на п'ятницю удар також припав по Холодногірському району обласного центру, виникла пожежа. Постраждали пʼятеро людей, серед яких троє дітей.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 9 червня, Росія масовано атакувала Харків безпілотниками. Було щонайменше 11 влучань, під ударами опинилися Шевченківський та Холодногірський райони. Постраждало багато людей.