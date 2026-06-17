Укр

Россияне ударили по конно-спортивной школе на Сумщине. Погибли кони (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Враг атакует беззащитных созданий Новость обновлена 17 июня 2026, 08:44
Враг атакует беззащитных созданий. Фото Коллаж "Телеграф"

Люди не пострадали, удар взяли на себя животные

В ночь на среду, 17 июня, россияне ударили беспилотником по конно-спортивной школе в Сумской области. Есть разрушения, к сожалению, погибли лошади.

Об этом сообщили в Сумской ОВА. Там подчеркнули, что россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где каждый день занимались дети – воспитанники школы.

"По предварительной информации, работники заведения не пострадали. Удар пришелся по конюшне. К сожалению, есть погибшие лошади", — говорится в сообщении.

Россия ударила по конно-спортивной школе в Сумской области 17.06.2026
Дрон пробил дыру в стене. Фото: Сумская ОВА

Издание "Кордон.Медіа" публикует фото разрушений в результате вражеского удара. Там уточнили, что обстрел произошел после полуночи.

Россия ударила по конно-спортивной школе в Сумской области 17.06.2026
Повреждена конюшня. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по конно-спортивной школе в Сумской области 17.06.2026
Поврежден потолок. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по конно-спортивной школе в Сумской области 17.06.2026
Разрушение внутри. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по конно-спортивной школе в Сумской области 17.06.2026
Так выглядит атакованная конюшня. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по конно-спортивной школе в Сумской области 17.06.2026
Россияне бьют по животным. Фото: Кордон.Медіа

Утром Россия ударила по зданию почты в Сумах

Как сообщил и. Сумского городского головы Артем Кобзарь, около 06:50 зафиксировано попадание двух вражеских дронов по нежилому помещению в Заречном районе Сум. "Кордон.Медіа" уточняет, что враг ударил по зданию почты. Люди не пострадали, но здание побито. Также частично пострадало то, что было внутри, возник пожар.

Россия ударила по почте в Сумах 17.06.2026
Обломки БПЛА, которым атакована почта. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по почте в Сумах 17.06.2026
Был пожар. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по почте в Сумах 17.06.2026
Поврежденный контейнер почты. Фото: Кордон.Медіа
Россия ударила по почте в Сумах 17.06.2026
Разрушения после обстрела. Фото: Кордон.Медіа

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 15 июня российский беспилотник упал в Шевченковском районе Харькова. Удар пришелся по городскому зоопарку. В результате взрыва были повреждены вольеры и погибли 42 кролика, еще 15 получили ранения.

Теги:
#Сумская область #Беспилотник #Атака #Лошади