Россияне ударили по конно-спортивной школе на Сумщине. Погибли кони (фото)

Люди не пострадали, удар взяли на себя животные

В ночь на среду, 17 июня, россияне ударили беспилотником по конно-спортивной школе в Сумской области. Есть разрушения, к сожалению, погибли лошади.

Об этом сообщили в Сумской ОВА. Там подчеркнули, что россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где каждый день занимались дети – воспитанники школы.

"По предварительной информации, работники заведения не пострадали. Удар пришелся по конюшне. К сожалению, есть погибшие лошади", — говорится в сообщении.

Дрон пробил дыру в стене. Фото: Сумская ОВА

Издание "Кордон.Медіа" публикует фото разрушений в результате вражеского удара. Там уточнили, что обстрел произошел после полуночи.

Повреждена конюшня. Фото: Кордон.Медіа

Поврежден потолок. Фото: Кордон.Медіа

Разрушение внутри. Фото: Кордон.Медіа

Так выглядит атакованная конюшня. Фото: Кордон.Медіа

Россияне бьют по животным. Фото: Кордон.Медіа

Утром Россия ударила по зданию почты в Сумах

Как сообщил и. Сумского городского головы Артем Кобзарь, около 06:50 зафиксировано попадание двух вражеских дронов по нежилому помещению в Заречном районе Сум. "Кордон.Медіа" уточняет, что враг ударил по зданию почты. Люди не пострадали, но здание побито. Также частично пострадало то, что было внутри, возник пожар.

Обломки БПЛА, которым атакована почта. Фото: Кордон.Медіа

Был пожар. Фото: Кордон.Медіа

Поврежденный контейнер почты. Фото: Кордон.Медіа

Разрушения после обстрела. Фото: Кордон.Медіа

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 15 июня российский беспилотник упал в Шевченковском районе Харькова. Удар пришелся по городскому зоопарку. В результате взрыва были повреждены вольеры и погибли 42 кролика, еще 15 получили ранения.