Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині. Загинули коні (фото)
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Люди не постраждали, удар взяли на себе тварини
В ніч на середу, 17 червня, росіяни вдарили безпілотником по кінно-спортивній школі у Сумській області. Є руйнування, на жаль, загинули коні.
Про це повідомили у Сумській ОВА. Там наголосили, що росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи.
"За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні", — йдеться у повідомленні.
Видання "Кордон.Медіа" публікує фото руйнувань внаслідок ворожого удару. Там уточнили, що обстріл стався після опівночі.
Зранку Росія вдарила по будівлі пошти у Сумах
Як повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, близько 06:50 зафіксовано влучання двох ворожих дронів по нежитловому приміщенню в Зарічному районі Сум. "Кордон.Медіа" уточнює, що ворог вдарив по будівлі пошти. Люди не постраждали, але будівлю побито. Також частково постраждало те, що було всередині, виникла пожежа.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ввечері 15 червня російський безпілотник впав у Шевченківському районі Харкова. Удар прийшовся по міському зоопарку. Внаслідок вибуху були пошкоджені вольєри та загинули 42 кролики, ще 15 — отримали поранення.