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Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині. Загинули коні (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ворог атакує беззахисних створінь Новина оновлена 17 червня 2026, 08:44
Ворог атакує беззахисних створінь. Фото Колаж "Телеграф"

Люди не постраждали, удар взяли на себе тварини

В ніч на середу, 17 червня, росіяни вдарили безпілотником по кінно-спортивній школі у Сумській області. Є руйнування, на жаль, загинули коні.

Про це повідомили у Сумській ОВА. Там наголосили, що росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи.

"За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні", — йдеться у повідомленні.

Росія вдарила по кінно-спортивній школі на Сумщині 17.06.2026
Дрон пробив діру у стіні. Фото: Сумська ОВА

Видання "Кордон.Медіа" публікує фото руйнувань внаслідок ворожого удару. Там уточнили, що обстріл стався після опівночі.

Росія вдарила по кінно-спортивній школі на Сумщині 17.06.2026
Пошкоджена стайня. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по кінно-спортивній школі на Сумщині 17.06.2026
Пошкоджено стелю. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по кінно-спортивній школі на Сумщині 17.06.2026
Руйнування всередині. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по кінно-спортивній школі на Сумщині 17.06.2026
Так виглядає атакована стайня. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по кінно-спортивній школі на Сумщині 17.06.2026
Росіяни б'ють по тваринах. Фото: Кордон.Медіа

Зранку Росія вдарила по будівлі пошти у Сумах

Як повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, близько 06:50 зафіксовано влучання двох ворожих дронів по нежитловому приміщенню в Зарічному районі Сум. "Кордон.Медіа" уточнює, що ворог вдарив по будівлі пошти. Люди не постраждали, але будівлю побито. Також частково постраждало те, що було всередині, виникла пожежа.

Росія вдарила по пошті в Сумах 17.06.2026
Уламки БПЛА, яким атаковано пошту. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по пошті в Сумах 17.06.2026
Була пожежа. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по пошті в Сумах 17.06.2026
Пошкоджений контейнер пошти. Фото: Кордон.Медіа
Росія вдарила по пошті в Сумах 17.06.2026
Руйнування після обстрілу. Фото: Кордон.Медіа

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ввечері 15 червня російський безпілотник впав у Шевченківському районі Харкова. Удар прийшовся по міському зоопарку. Внаслідок вибуху були пошкоджені вольєри та загинули 42 кролики, ще 15 — отримали поранення.

Теги:
#Сумська область #Безпілотник #Атака #Коні