Покушался на Осмаева и охранял Кадырова: известного криминального авторитета убили на войне

Амина Окуева всадила в него четыре пули, но тогда он выжил

Криминальный авторитет Артур Денисултанов, известный по прозвищу "Динго", погиб во время войны против Украины. Амина Окуева опознала его как киллера, стрелявшего в Адама Осмаева. Также его связывали с убийством бывшего охранника Рамзана Кадырова.

Как выяснила "Медиазона", проанализировав данные из утечки ЗАГС, Денисултанов погиб в ноябре 2024 года на территории Донецкой области. По данным украинского проекта "Хочу жить", он служил рядовым в составе 27-й мотострелковой дивизии.

На фронт Денисултанов отправился из колонии. В феврале 2023 года суд назначил ему шесть лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"Динго" считался заметной фигурой в российском криминальном мире и был известен как "питерский бандит". За свою жизнь он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и не раз менял личные данные.

Первый приговор он получил в 1990 году за вымогательство. Спустя восемь лет Денисултанов вместе с сообщниками похитил водителя владельца Колпинского пищевого комбината в Санкт-Петербурге. После получения выкупа в размере пяти тысяч долларов заложника отпустили, а сам Денисултанов скрылся в Харькове.

Позднее украинские власти экстрадировали его в Россию, где ему предъявили обвинения в мошенничестве, подделке документов, покушении на сотрудника милиции и похищении человека. Однако уже в 1999 году он оказался на свободе после обмена: его отец добился освобождения российского солдата из чеченского плена и обменял его на сына.

В 2008 году Денисултанова задержали в Австрии по подозрению в причастности к угрозам Умару Исраилову — бывшему охраннику Кадырова, убитому годом позже. Доказать его связь с этим преступлением не удалось, после чего его депортировали в Россию. Там он вновь оказался под судом — на этот раз за хищение 7,5 млн рублей у своей знакомой.

В 2017 году в Киеве Денисултанов, представившись французским журналистом, познакомился с Адамом Осмаевым и его супругой Аминой Окуевой. Во время одной из встреч в автомобиле Осмаева он открыл огонь из пистолета. В ответ Окуева четырежды выстрелила в нападавшего. Несмотря на ранения, Денисултанов выжил.

В 2019 году его, несмотря на отрицание всех обвинений, передали России в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Некоторое время Денисултанов участвовал в боевых действиях на стороне так называемой народной милиции самопровозглашенной ДНР, пишет издание.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб российский оккупант-доброволец из Бурятии Чингиз Додиев. Он был чемпионом по карате и снимался в российских сериалах.