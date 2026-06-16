Вчинив замах на Осмаєва і охороняв Кадирова: відомого кримінального авторитета вбили на війні

Аміна Окуєва всадила в нього чотири кулі, але тоді він вижив

Кримінальний авторитет Артур Денисултанов, відомий на прізвисько "Дінго", загинув під час війни проти України. Аміна Окуєва впізнала його як кілера, який стріляв у Адама Осмаєва. Також його пов’язували із вбивством колишнього охоронця Рамзана Кадирова.

Як з’ясувала "Медіазона", проаналізувавши дані із витоку РАГС, Денисултанов загинув у листопаді 2024 року на території Донецької області. За даними українського проекту "Хочу жити", він служив рядовим у складі 27-ї мотострілецької дивізії.

На фронт Денисултанов вирушив із колонії. У лютому 2023 року суд призначив йому шість років ув’язнення у справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

"Дінго" вважався помітною фігурою у російському кримінальному світі та був відомий як "пітерський бандит". За своє життя він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та не раз змінював особисті дані.

Перший вирок він отримав 1990 року за здирство. Через вісім років Денисултанов разом із спільниками викрав водія власника Колпінського харчового комбінату у Санкт-Петербурзі. Після отримання викупу у розмірі п’яти тисяч доларів заручника відпустили, а сам Денисултанов зник у Харкові.

Пізніше українська влада екстрадувала його до Росії, де йому звинуватили в шахрайстві, підробці документів, замаху на співробітника міліції та викраденні людини. Проте вже в 1999 році він опинився на волі після обміну: його батько досяг визволення російського солдата з чеченського полону та обміняв його на сина.

У 2008 році Денисултанова затримали в Австрії за підозрою в причетності до загроз Умару Ісраїлову — колишньому охоронцеві Кадирова, вбитому роком пізніше. Довести його зв’язок із цим злочином не вдалося, після чого його депортували до Росії. Там він знову опинився під судом — цього разу за крадіжку 7,5 млн рублів у своєї знайомої.

У 2017 році в Києві Денисултанов, представившись французьким журналістом, познайомився з Адамом Осмаєвим та його дружиною Аміною Окуєвою. Під час однієї із зустрічей в автомобілі Осмаєва він відкрив вогонь із пістолета. У відповідь Окуєва чотири рази вистрілила у нападника. Попри поранення, Денисултанов вижив.

У 2019 році його, незважаючи на заперечення всіх звинувачень, передали Росії в рамках обміну утримуваними особами.

Якийсь час Денисултанов брав участь у бойових діях на боці так званої народної міліції самопроголошеної ДНР.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув російський окупант-доброволець з Бурятії Чингіз Додієв. Він був чемпіоном з карате і знімався у російських серіалах.