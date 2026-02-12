Среди раненых - младенец. Все подробности массированного удара России по Украине (фото)

Есть попадания в жилую застройку

В ночь на 12 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Были применены "шахеды" и баллистика. Взрывы звучали в Киеве, Днепре, Павлограде, Одессе и Харьковской области.

Что нужно знать:

Россия била по критической инфраструктуре, в том числе энергетике

Среди раненых в Днепре — 3-месячный младенец

В Киеве после атаки зафиксированы перебои со светом и водоснабжением

Последствия атаки в Киеве

Как сообщает мэр столицы Виталий Кличко, Россия атаковала критическую инфраструктуру города. Последствия ударов уточняются, однако известно, что в Дарницком районе предварительно есть попадание в частный дом. В Голосеевском и Деснянском попадание в нежилую застройку.

Последствия атаки в Киев 12 февраля. Фото: ГСЧС

Также зафиксировано падение обломков около двух жилых домов в Днепровском районе. Сейчас там пожара нет. Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 05:00 два человека пострадали.

Местные паблики и мониторы сообщали, что Россия в столице атаковала ТЭЦ-5. В результате ударов баллистики возник сильный пожар, как видно на видео. Также после взрывов в Киеве фиксируются перебои со светом и водоснабжением.

Последствия атаки в Днепре

Враг атаковал Днепр баллистикой, в том числе ракетами "Искандер-М", и "шахедами". По словам волонтера Тимофея Кучера, основная цель – энергетические объекты, в частности ТЭС. Однако есть попадание и в частном секторе в здание.

"В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Начался пожар", — сообщили в ОГА.

Пожар после атаки в Днепре. Фото: Днепровская ОВА

Попадание в жилой сектор в Днепре. Фото: Днепровская ОВА

Последствия атаки России на Днепр 12 февраля. Фото: Днепровская ОВА

Отмечается, что в результате атаки в Днепре есть пострадавшие — младенец и 4-летняя девочка получили ранения. Кучер добавил: "Известно о 3-месячном пострадавшем ребенке, большое кровотечение… за его жизнь борются медики в больнице".

Добавим, что взрывы в ночь на 12 февраля звучали на Харьковщине и в Павлограде. Подробности о последствиях ударов уточняются. В Одессе под ударом находились объект инфраструктуры и бизнес-центр. По предварительным данным, один человек пострадал.

