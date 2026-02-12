Серед поранених - немовля. Усі подробиці масованого удару Росії по Україні (фото)

Є влучання у житлову забудову

У ніч на 12 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Було застосовано "шахеди" та балістику. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Павлограді, Одесі та на Харківщині.

Що треба знати:

Росія била по критичній інфраструктурі, зокрема енергетиці

Серед поранених у Дніпрі — 3-місячне немовля

У Києві після атаки зафіксовано перебої зі світлом та водопостачанням

Наслідки атаки в Києві

Як повідомляє мер столиці Віталій Кличко, Росія атакувала критичну інфраструктуру міста. Наслідки ударів уточнюються, однак відомо, що у Дарницькому районі, попередньо, є влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському влучання в нежитлову забудову.

Наслідки атаки на Київ 12 лютого. Фото: ДСНС

Також зафіксовано падіння уламків біля двох житлових будинків в Дніпровському районі. Наразі там пожежі немає. Голова Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 05:00 двоє людей постраждали.

Місцеві пабліки та монітори повідомляли, що Росія у столиці атакувала ТЕЦ-5. Внаслідок ударів балістикою виникла сильна пожежа, як видно на відео. Також після вибухів в Києві фіксуються перебої зі світлом та водопостачанням.

Наслідки атаки у Дніпрі

Ворог атакував Дніпро балістикою, зокрема ракетами "Іскандер-М", та "шахедами". За словами волонтера Тимофія Кучера, основна ціль — енергетичні об'єкти, зокрема ТЕС. Однак є влучання й у приватному секторі у будинок.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа", — повідомли в ОДА.

Пожежа після атаки у Дніпрі. Фото: Дніпровська ОВА

Влучання у житловий сектор у Дніпрі. . Фото: Дніпровська ОВА

Наслідки атаки Росії на Дніпро 12 лютого. Фото: Дніпровська ОВА

Зазначається, що внаслідок атаки у Дніпрі є постраждалі — немовля та 4-річна дівчинка отримали поранення. Кучер додав: "Відомо про 3-місячну постраждалу дитину, велика кровотеча.. за її життя борються медики у лікарні".

Наслідки атаки Росії на Дніпро 12 лютого. Фото: Дніпровська ОВА

Зрунований будинок після атаки у Дніпрі. Фото: Дніпровська ОВА

Додамо, що також вибухи в ніч на 12 лютого лунали на Харківщині та в Павлограді. Деталі про наслідки ударів уточнюються. В Одесі під ударом були об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 11 лютого вдень "Кинджали" атакували Львів.