Серед поранених - немовля. Усі подробиці масованого удару Росії по Україні (фото)
Є влучання у житлову забудову
У ніч на 12 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Було застосовано "шахеди" та балістику. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Павлограді, Одесі та на Харківщині.
Що треба знати:
- Росія била по критичній інфраструктурі, зокрема енергетиці
- Серед поранених у Дніпрі — 3-місячне немовля
- У Києві після атаки зафіксовано перебої зі світлом та водопостачанням
Наслідки атаки в Києві
Як повідомляє мер столиці Віталій Кличко, Росія атакувала критичну інфраструктуру міста. Наслідки ударів уточнюються, однак відомо, що у Дарницькому районі, попередньо, є влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському влучання в нежитлову забудову.
Також зафіксовано падіння уламків біля двох житлових будинків в Дніпровському районі. Наразі там пожежі немає. Голова Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 05:00 двоє людей постраждали.
Місцеві пабліки та монітори повідомляли, що Росія у столиці атакувала ТЕЦ-5. Внаслідок ударів балістикою виникла сильна пожежа, як видно на відео. Також після вибухів в Києві фіксуються перебої зі світлом та водопостачанням.
Наслідки атаки у Дніпрі
Ворог атакував Дніпро балістикою, зокрема ракетами "Іскандер-М", та "шахедами". За словами волонтера Тимофія Кучера, основна ціль — енергетичні об'єкти, зокрема ТЕС. Однак є влучання й у приватному секторі у будинок.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа", — повідомли в ОДА.
Зазначається, що внаслідок атаки у Дніпрі є постраждалі — немовля та 4-річна дівчинка отримали поранення. Кучер додав: "Відомо про 3-місячну постраждалу дитину, велика кровотеча.. за її життя борються медики у лікарні".
Додамо, що також вибухи в ніч на 12 лютого лунали на Харківщині та в Павлограді. Деталі про наслідки ударів уточнюються. В Одесі під ударом були об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. За попередніми даними, одна людина постраждала.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 11 лютого вдень "Кинджали" атакували Львів.