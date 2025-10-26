"Мы взяли меч и зачищаем": Валентин Манько о тактике ВСУ на Донетчине и Запорожье

Критичности на Новопавловском направлении нет, но бои очень тяжелые, отмечает начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

Российские военные выбрали два основных направления атаки — Покровское и Новопавловское направление. Идут очень тяжелые бои, однако украинские войска потихоньку зачищают территории.

Об этом рассказал начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

Ситуация подробно по населенным пунктам

По словам Манько, на Новопавловском направлении основные усилия врага сосредоточены между Ореховым и Зеленым Кутом, где он пытается прорваться в Новопавловку. Также враг усилил давление на Полтавку. Новопавловка – в безопасности, была "зачищена".

Орехово, Новоукраинка, Дачное, Грушевское, Новохацкое, Зеленый Гай, Ивановка, Андреевка, Гавриловка (под Гавриловкой зачищено), Лесное, Александроград, Новоселовка, Сичневе, Вороне, Сосновка, Степове, Калиновское, Вербовое, Вершневое, Варваровка, Привилля, Злагода, Новая Успеновка, Веселое, Зеленая Роща – названы как под контролем ВСУ или зачищены.

Котляровка: Идут бои.

Новоукраинка, Дачное, Ялта (Ялта-Запорожье), Ивановка, Николаевка: Противник постоянно пытается атаковать, идут бои.

Полтавка: Есть присутствие наших войск, она "не потеряна полностью".

Малиевка, Терновое, Березовое: Идут бои, противник пытается пробраться из Тернового на Березовое.

Тактика врага и действия ВСУ

Противник пытается совершать атаки малыми группами (по 2-6 военнослужащих) и "врезаться" в украинские позиции. По словам Манько, ВСУ блокировали попытки прорыва врага и выставили постоянно усиливающийся "рубеж блокировки". Он отметил, что противник "пришел с мечом", но украинские войска поставили "щит", а теперь "взяли меч и потихоньку зачищают все эти территории".

Итог

"На сегодняшний день, критичности какой-то там нет, очень тяжелые идут бои", – подытожил Валентин Манько, добавив, что ВСУ активно противодействуют врагу.

