"Ми взяли меч і зачищаємо": Валентин Манько про тактику ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі

Критичності на Новопавлівському напрямку немає, але бої дуже важкі, наголошує начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько

Російські військові обрали два основні напрямки атаки — Покровськ та Новопавлівський напрямок. Йдуть дуже важкі бої, проте українські війська потихеньку зачищають території.

Про це розповів начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько.

Ситуація детально по населених пунктах

За словами Манька, на Новопавлівському напрямку основні зусилля ворога зосереджені між Горіховим і Зеленим Кутом, де він намагається прорватися до Новопавлівки. Також ворог посилив тиск на Полтавку. Новопавлівка – у безпеці, була "зачищена".

Горіхове, Новоукраїнка, Дачне, Грушівське, Новохацьке, Зелений Гай, Іванівка, Андріївка, Гаврилівка (під Гаврилівкою зачищено), Лісне, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Калинівське, Вербове, Вершневе, Варварівка, Привілля, Злагода, Нового Успенівка, Веселе, Зелений Гай – названі як під контролем ЗСУ або зачищені.

Котлярівка: Точаться бої.

Новоукраїнка, Дачне, Ялта (Ялта-Запоріжжя), Іванівка, Миколаївка: Противник постійно намагається атакувати, йдуть бої.

Полтавка: Є присутність наших військ, вона "не втрачена повністю".

Маліївка, Тернове, Березове: Точаться бої, противник намагається пробратися з Тернового на Березове.

Тактика ворога та дії ЗСУ

Противник намагається здійснювати атаки малими групами (по 2-6 військовослужбовців) та "врізатися" в українські позиції. За словами Манька, ЗСУ блокували спроби прориву ворога і виставили "рубіж блокування", який постійно посилюється. Він зазначив, що противник "прийшов з мечем", але українські війська поставили "щит", а тепер "взяли меч і потихеньку зачищають ці всі території".

Підсумок

"На сьогоднішній день, критичності якоїсь там немає, дуже важкі йдуть бої", – підсумував Валентин Манько, додавши, що ЗСУ активно протидіють ворогу.

Нагадаємо, раніше Росія запустила фейк про нібито оточення Куп'янська та Покровська — спростовувати його довелося особисто президенту Володимиру Зеленському.