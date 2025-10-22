Россия уничтожила садик в Харькове целенаправленно. Каким он был до атаки

К счастью, все дети целые

В среду, 22 октября, Россия ударила по частному детскому саду в Харькове. Враг три раза ударил беспилотниками в это место, к счастью, была объявлена воздушная тревога, и поэтому дети в момент ударов находились в укрытии и не пострадали.

Что нужно знать:

Россия целенаправленно и сознательно ударила тремя "шахедами" по детскому саду

Дети находились в самом простом укрытии в заведении, это их спасло

Пострадавшее заведение — частный сад "Honey Аcademy", что о нем известно

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Всего 48 детей спасены подразделениями ГСЧС.

Госпитализированы четыре человека, из них двое находятся в тяжелом состоянии, двое – в среднем. Еще двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь амбулаторно, — Олег Синегубов

Удар по саду в Харькове — что известно

Он добавил, что здание садика получило достаточно значительные разрушения. Все помещения обследуют.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что три "шахеда" попали прямо в здание, где работал частный детский сад. От ударов второй этаж полностью сложился.

К счастью, воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие в том же помещении. И как только спасатели добрались до подвала, всех 48 детей эвакуировали, Игорь Терехов

Мэр добавил, что в результате вражеской атаки погиб коммунальщик — озеленитель КП "Шляхрембуд", который как раз убирал улицу. Также ранена женщина, которая находилась в припаркованном автомобиле, и другие коммунальщики.

Россияне ударили по саду "Honey Аcademy" — что о нем известно

Как узнал "Телеграф", под вражеский обстрел попал харьковский сад "Honey Аcademy". В комментарии "Телеграфу" представитель сада отметила, что все хорошо, ни дети, ни персонал не пострадали.

"Honey Аcademy" — заведение для детей от двух лет, воспитывающее детей по методу Реджио Эмилии. Он состоит в том, чтобы помогать малышам в развитии, а не подгонять его под общие для всех требования. Педагоги садика относятся к ребенку с вниманием и уважением, поощряют задавать вопросы и не спешат предлагать готовые ответы. Такой подход помогает научить детей использовать все свои способности и таланты. На сайте отмечается, что укрытие в садике обустроено таким образом, что оно имеет комнаты для разнообразной деятельности.

Выпускной в Honey Academy

Праздник в "Honey Academy"

Стоимость пребывания ребенка в Honey Academy:

Цены указаны на сайте садика. Вступительный взнос независимо от возраста и формы посещения – 5 000 гривен. Половина дня (9:00-13:00) для двухлетки обходится в 9 000 гривен в месяц. Полный день (9:00-18:00) — в 12 700. Это самая большая цена, для детей старше стоимость чуть ниже: половина дня — 8 500 гривен, полный — 12 200 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Киев после ночной атаки. Наш фотокорреспондент Ян Доброносов показал фото и видео с атакованных многоэтажек.