Росія знищила садочок в Харкові цілеспрямовано. Яким він був до атаки

На щастя, всі діти цілі

У середу, 22 жовтня, Росія вдарила по приватному дитячому садочку у Харкові. Ворог три рази вдарив безпілотниками у це місце, на щастя, було оголошено повітряну тривогу й тому діти в момент ударів перебували в укритті та не постраждали.

Що треба знати:

Росія цілеспрямовано та свідомо вдарила трьома "шахедами" по дитячому садку

Діти перебували в найпростішому укритті у закладі, це їх врятувало

Постраждалий заклад — приватний садок "Honey Аcademy", що про нього відомо

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загалом 48 дітей врятовано підрозділами ДСНС.

Госпіталізовано четверо людей, з них двоє перебувають у важкому стані, двоє – в середньому. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу амбулаторно, — Олег Синєгубов

Удар по садочку у Харкові — що відомо

Він додав, що будівля садочка зазнало досить значних руйнувань. Всі приміщення обстежать.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що три "шахеди" поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від ударів другий поверх повністю склався.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали, Ігор Терехов

Мер додав, що внаслідок ворожої атаки загинув комунальник — озеленювач КП "Шляхрембуд", який саме прибирав вулицю. Також поранено жінку, яка перебувала в припаркованому авто, та інших комунальників.

Росіяни вдарили по садочку "Honey Аcademy" — що про нього відомо

Як дізнався "Телеграф" під ворожий обстріл потрапив харківський садочок "Honey Аcademy". В коментарі "Телеграфу" представник садочка зазначила, що все добре, ані діти, ані персонал не постраждали.

"Honey Аcademy" — заклад для дітей від двох років, який виховує дітей за підходом Реджіо Емілії. Він полягає у тому, щоб допомагати малечі в розвитку, а не підганяти її під загальні для всіх вимоги. Педагоги садочка ставляться до дитини з увагою і повагою, заохочують ставити питання і не поспішають пропонувати готові відповіді. Такий підхід допомагає навчити дітей використовувати всі свої можливості та здібності. На сайті наголошується, що й укриття в садочку облаштовано таким чином, що містить кімнати для різноманітної діяльності.

Випускний у Honey Аcademy

Свято у "Honey Аcademy"

Вартість перебування дитини у "Honey Аcademy":

Ціни вказано на сайті садочку. Вступний внесок незалежно від віку та форми відвідування — 5 000 гривень. Половина дня (9:00-13:00) для дворічки обходиться у 9 000 гривень на місяць. Повний день (9:00-18:00) 12 700. Це найбільша ціна, для діток постарше вартість трохи нижча: половина дня — 8 500 гривень, повний — 12 200.

