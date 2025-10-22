Росія знищила садочок в Харкові цілеспрямовано. Яким він був до атаки
На щастя, всі діти цілі
У середу, 22 жовтня, Росія вдарила по приватному дитячому садочку у Харкові. Ворог три рази вдарив безпілотниками у це місце, на щастя, було оголошено повітряну тривогу й тому діти в момент ударів перебували в укритті та не постраждали.
Що треба знати:
- Росія цілеспрямовано та свідомо вдарила трьома "шахедами" по дитячому садку
- Діти перебували в найпростішому укритті у закладі, це їх врятувало
- Постраждалий заклад — приватний садок "Honey Аcademy", що про нього відомо
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загалом 48 дітей врятовано підрозділами ДСНС.
Госпіталізовано четверо людей, з них двоє перебувають у важкому стані, двоє – в середньому. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу амбулаторно, — Олег Синєгубов
Удар по садочку у Харкові — що відомо
Він додав, що будівля садочка зазнало досить значних руйнувань. Всі приміщення обстежать.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що три "шахеди" поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від ударів другий поверх повністю склався.
На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали,
Мер додав, що внаслідок ворожої атаки загинув комунальник — озеленювач КП "Шляхрембуд", який саме прибирав вулицю. Також поранено жінку, яка перебувала в припаркованому авто, та інших комунальників.
Росіяни вдарили по садочку "Honey Аcademy" — що про нього відомо
Як дізнався "Телеграф" під ворожий обстріл потрапив харківський садочок "Honey Аcademy". В коментарі "Телеграфу" представник садочка зазначила, що все добре, ані діти, ані персонал не постраждали.
"Honey Аcademy" — заклад для дітей від двох років, який виховує дітей за підходом Реджіо Емілії. Він полягає у тому, щоб допомагати малечі в розвитку, а не підганяти її під загальні для всіх вимоги. Педагоги садочка ставляться до дитини з увагою і повагою, заохочують ставити питання і не поспішають пропонувати готові відповіді. Такий підхід допомагає навчити дітей використовувати всі свої можливості та здібності. На сайті наголошується, що й укриття в садочку облаштовано таким чином, що містить кімнати для різноманітної діяльності.
Вартість перебування дитини у "Honey Аcademy":
Ціни вказано на сайті садочку. Вступний внесок незалежно від віку та форми відвідування — 5 000 гривень. Половина дня (9:00-13:00) для дворічки обходиться у 9 000 гривень на місяць. Повний день (9:00-18:00) 12 700. Це найбільша ціна, для діток постарше вартість трохи нижча: половина дня — 8 500 гривень, повний — 12 200.
