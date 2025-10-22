Росія влучила дроном по дитячому садочку у Харкові. В якому стані діти (фото)

Відомо про загиблого чоловіка

Вдень 22 жовтня Росія вдарила безпілотниками по Харкову. Сталося влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі.

Що треба знати:

Після ночі обстрілів України РФ не зупинилася та атакувала Харків

Ворог вдарив по приватному дитячому садочку у Холодногірському районі, поранено шестеро людей

Загинув 40-річний чоловік

Оновлено. Терехов поінформував, що інформація про поранення дітей на щастя, не підтвердилася. Водночас кількість постраждалих зросла до шести. Один чоловік загинув. Президент України підтвердив, що всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

Дітей евакуювали

Малюків виносили рятувальники

Всі діти цілі

Росія воює проти маленьких українців

Пошкоджена будівля

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. На місці удару — пожежа. Усіх дітей вже евакуювали з дитячого садочка. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що відомо про п'ятьох поранених. Загинув 40-річний чоловік.

Надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову. Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка — у важкому стані з опіками. Медики надають усю необхідну допомогу, Олег Синєгубов

Що відомо про масований обстріл Харкова 22 жовтня

Близько 11 години Терехов повідомив, що у Холодногірському районі сталося влучання безпілотника. Протягом наступних двох хвилин пролунало ще два вибухи. Невдовзі стало відомо, що росіяни поцілили безпілотником по дитячому садочку.

Атака на Україну 22 жовтня — що відомо

Росія всю ніч атакувала Україну — била безпілотниками та ракетами різних видів. Основними цілями ворога були енергетичні об'єкти, проте також під ударами були житлові будинки у Києві. В столиці загинули чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовано 22 людини, четверо з них — діти. На Київщині загинула молода жінка, немовлятко та 12-річна дівчинка.

