Россияне ударили по детскому саду в Харькове. Ранены дети, погиб мужчина (видео)

Известно о погибшем мужчине

Днем 22 октября Россия ударила беспилотниками по Харькову. Произошло попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети.

Что надо знать:

После ночи обстрелов Украины РФ не остановилась и атаковала Харьков

Враг ударил по частному детскому саду в Холодногорском районе, ранены дети

Погиб 40-летний мужчина

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. На месте удара – пожар. Всех детей уже эвакуировали из детского сада. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что известно о пяти раненых. Погиб 40-летний мужчина.

Поступила информация еще о двух пострадавших от российского удара по Харькову. Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина – в тяжелом состоянии с ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь, Олег Синегубов

Что известно о массированном обстреле Харькова 22 октября

Около 11 часов Терехов сообщил, что в Холодногорском районе произошло попадание беспилотника. В течение следующих двух минут прогремели еще два взрыва. Вскоре стало известно, что россияне попали беспилотником по детскому саду.

Атака на Украину 22 октября — что известно

Россия всю ночь атаковала Украину — била беспилотниками и ракетами разных видов. Основными целями врага были энергетические объекты, однако также под ударами были жилые дома в Киеве. В столице погибли мужчина и женщина 1956 и 1959 годов рождения. Травмировано 22 человека, четверо из них – дети. В Киевской области погибла молодая женщина, младенец и 12-летняя девочка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Киев после ночной атаки. Наш фотокорреспондент Ян Доброносов показал фотографии и видео из атакованных многоэтажек.