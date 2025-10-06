Китай снова разоблачили на помощи россиянам: что на этот раз предоставил им Пекин

Китайские коммерческие радары вряд ли могли поставляться в Украину без ведома китайского правительства

Китай, по всей вероятности, разрешил российскому режиму использовать в войсках свои коммерческие радары для налаживания противодействия украинским беспилотникам. Соответствующие кадры попали на фото и видео, опубликованные россиянами.

Что нужно знать:

Китайский радар оккупанты используют вместе с дронами-перехватчиками

Радары производятся в Китае для коммерческого рынка, но стоят довольно дорого

С помощью этих радаров враг стал гораздо эффективнее перехватывать украинские беспилотники

Об использовании китайских радаров российскими оккупантами сообщил портал "Милитарный". Россияне "спалили" такие радары на вооружении 22-го зенитно-ракетного полка 11-го армейского корпуса российской оккупационной армии.

Портативные радары, которые "засветились" у россиян — коммерческая продукция производства китайской компании Zhejiang Fanshuang Technology. Устройства доступны в вариантах с дальностью 5, 10 и 20 километров. Самые дорогие экземпляры стоят 220-230 тысяч долларов США.

При этом у радара есть "черные" и "белые" списки: в последние можно вносить "свои" дроны, чтобы минимизировать риск "дружественного огня". Кроме того, уверяет производитель, система способна с большой точностью определять не только дроны в зоне наблюдения, но и ориентировочное местонахождение оператора беспилотника. А это уже большая угроза для экипажей БПЛА.

Враг уже продемонстрировал перехваченные с помощью этого радара украинские дроны разных марок — "Лелека-100М2", MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts и Distractor. При этом хотя радары от Zhejiang Fanshuang Technology считаются коммерческой продукцией, вряд ли экспорт такого оборудования в Россию был бы осуществлен без разрешения китайского правительства.

Скандалы с китайской помощью россиянам

Отметим, что это не первый скандал с начала октября, связанный с оказанием Китаем помощи российским оккупантам. Служба внешней разведки Украины заявила, что Пекин предоставляет спутниковые данные россиянам для ударов по украинским городам. Министерство иностранных дел КНР в ответ заявило, что им якобы "неизвестно" о ситуации, но не опровергло обвинения. "Телеграф" разбирался, что известно об очередном акте поддержки китайцами российской агрессии.

Также напомним, что министр иностранных дел Китая Ван И в июле во время встречи с высокой представительницей по дипломатии Европейского Союза Кайей Каллас пробил новое дно. После того как в МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Украины по России, Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в Украине, а Киеву, соответственно, победить в войне. Пекин опасается, что в этом случае США переведут на Китай все свое внимание.