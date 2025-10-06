Китай знову викрили на допомозі росіянам: що на цей раз надав їм Пекін

Китайські комерційні радари навряд чи могли постачатися в Україну без відома китайського уряду

Китай, цілком ймовірно, дозволив російському режиму використовувати у військах свої комерційні радари для налагодження протидії українським безпілотникам. Відповідні кадри потрапили на фото та відео, опубліковані безпосередньо росіянами.

Що треба знати:

Китайський радар окупанти використовують разом із дронами-перехоплювачами

Радари виробляються у Китаї для комерційного ринку, але коштують доволі дорого

За допомогою цих радарів ворог став значно ефективніше перехоплювати українські безпілотники

Про використання китайських радарів російськими окупантами повідомив портал "Мілітарний". Росіяни "спалили" такі радари на озброєнні 22-го зенітно-ракетного полку 11-го армійського корпусу російської окупаційної армії.

Портативні радари, які "засвітилися" у росіян — комерційна продукція виробництва китайської компанії Zhejiang Fanshuang Technology. Пристрої доступні у варіантах із дальністю у 5, 10 та 20 кілометрів. Найдорожчі екземпляри коштують 220-230 тисяч доларів США.

При цьому радар має "чорні" та "білі" списки: в останні можна вносити "свої" дрони, щоб мінімізувати ризик "дружнього вогню. Окрім того, запевняє виробник, система здатна з великою точністю визначати не тільки дрони в зоні спостереження, але й орієнтовне місцезнаходження оператора безпілотника. А це вже велика загроза безпосередньо для екіпажів БПЛА.

Ворог вже продемонстрував перехоплені за допомогою цього радару українські дрони різних марок — "Лелека-100М2", MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts та Distractor. При цьому, хоча радари від Zhejiang Fanshuang Technology вважаються комерційною продукцією, навряд чи експорт такого обладнання до Росії був би здійснений без дозволу китайського уряду.

Скандали з китайською допомогою росіянам

Зазначимо, що це не перший скандал з початку жовтня, який пов'язаний з наданням Китаєм допомоги російським окупантам. Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Пекін надає супутникові дані росіянам для ударів по українських містах. Міністерство закордонних справ КНР у відповідь заявило, що їм нібито "невідомо" про ситуацію, але не спростувало звинувачення. "Телеграф" розбирався, що відомо про черговий акт підтримки китайцями російської агресії.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван I у липні під час зустрічі з високою представницею з питань дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас пробив нове дно. Після того як в МЗС Китаю висловили занепокоєння ударами України по Росії, Ван I заявив, що Пекін не може дозволити Росії зазнати поразки в Україні, а Києву, відповідно, перемогти у війні. Пекін побоюється, що в цьому випадку США переведуть на Китай всю свою увагу.