Как выглядит Киев после массированной атаки: разбитые улицы, разрушенная больница и погибшие

Последствия атаки россиян на Киев показали на фото и видео

Ночью 28 сентября россияне устроили очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал ударные беспилотники и дроны-имитаторы, поднял в небо остатки стратегической авиации, которые еще могут летать — шесть Ту-95МС и два Ту-160 с ракетами Х-101, а также остатки Черноморского флота с крылатыми ракетами "Калибр". Также оккупанты поднимали МиГ-31К и запускали аэробалистические ракеты "Кинжал".

Что нужно знать:

Россияне атаковали Киев дронами и ракетами

В столице погибли по меньшей мере 4 человека

2 человека погибли в здании Института кардиологии

В ГСЧС Украины сообщили обновленные данные по разрушениям и пожарам в столице. На данный момент количество погибших в Киеве составляет 4 человека.

В Соломенском районе разрушено пятиэтажное здание — из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека. Один человек получил травмы.

В здании Института кардиологии погибли два человека. Работники ГСЧС там же спасли 5 человек. Произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения; поврежден склад и частный дом, проинформировали спасатели.

Глава Киевской городской администрации Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар на АЗС.

В Голосеевском районе произошло попадание в частный одноэтажный дом, который вызвал частичное разрушение крыши и стены. Еще одно домовладение получило повреждения и возгорание, обошлось без пострадавших.

Как пишут в ГСЧС, в Святошинском районе Киева сокрушительный удар получила Петропавловская Борщаговка – улица разрушена почти полностью. Значительные разрушения понес жилой комплекс. На месте трагедии работают спасатели, продолжающие разбор завалов и ликвидацию последствий.

В Днепровском районе загорелись два припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Также стало известно, что в Дарницком районе столицы повреждено здание детского учебного заведения.

Ранее мы показали ориентировочный маршрут сегодняшних ракет и БПЛА над Украиной.