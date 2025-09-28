Як виглядає Київ після масованої атаки: розбиті вулиці, зруйнована лікарня та загиблі

Наслідки атаки росіян на Київ показали на фото та відео

Вночі 28 вересня росіяни влаштували чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв ударні безпілотники та дрони-імітатори, підняв у небо залишки стратегічної авіації, які ще можуть літати — загалом шість Ту-95МС та два Ту-160 з ракетами Х-101, а також залишки Чорноморського флоту з крилатими ракетами "Калібр". Також окупанти підіймали МіГ-31К та запускали аеробалістичні ракети "Кинджал".

Що треба знати:

Росіяни атакували Київ дронами та ракетами

В столиці загинуло щонайменше 4 людини

2 людини загинули у будівлі Інституту кардіології

В ДСНС України повідомили оновлені дані щодо руйнувань та пожеж у столиці. Станом на зараз кількість загиблих у Києві 4 людей.

У Соломʼянському районі зруйновано п’ятиповерховий будинок — з-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох людей. Одна людина зазнала травм.

У будівлі Інституту кардіології загинули двоє людей. Працівники ДСНС врятували 5 людей. Сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди; пошкоджено склад та приватний будинок, поінформували рятувальники.

Глава Київської міської адміністрації Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС.

У Голосіївський район сталося влучання у приватний одноповерховий будинок, яке викликало часткове руйнування даху та стіни. Ще одне домоволодіння зазнало пошкоджень і загоряння, обійшлося без постраждалих.

Як пишуть у ДСНС, у Святошинському районі Києва нищівного удару зазнала Петропавлівська Борщагівка – вулицю зруйновано майже повністю. Значних руйнувань зазнав житловий комплекс. На місці трагедії працюють рятувальники ДСНС, які продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків.

У Дніпровському районі загорілися два припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Також стало відомо, що у Дарницькому районі столиці пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Раніше ми показали орієнтовний маршрут сьогоднішніх ракет і БпЛА над Україною.