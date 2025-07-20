Даже КАБ не остановит: героизм украинских фермеров показали на видео

Украинцы готовы собирать урожай рискуя жизнью

После начала российского вторжения даже занятие бытовыми вещами вдали от укрытий стало большим риском. Однако несмотря на это многие украинцы продолжают делать свое дело несмотря на угрозу. Например, украинские фермеры продолжают сбор урожая даже непосредственно у линии фронта.

На видеозаписи, которую обнародовал telegram-канал подразделения "Залізна Кара" 54-й ОМБР, заметно, что фермеры продолжают работу не глядя на то, что рядом прилетела КАБ. Отмечается, что видеозапись была снята неподалеку Северска.

"Пока враг бросает бомбы, украинцы собирают зерно. Ни страх, ни война не остановят тех, кто кормит мир", — подписали видеозапись военные.

В сети же отметили, что подобная картина, к сожалению, весьма типична для прифронтовых районов. Там люди очень часто продолжают вести сельское хозяйство даже вопреки угрозе постоянных обстрелов. Некоторые отметили, что для многих мирных жителей это уже закончилось потерей жизни.

В комментариях отметили, что урожай сам себя не соберет

Стоит отметить, что Северск это небольшой город неподалеку от Лисичанска. Согласно данным DeepState к нему до линии фронта примерно 7 километров.

Северск на карте

Как сообщалось ранее, вечером 19 июля россияне нанесли удар по Запорожью. В городе после этого возник пожар.