Навіть КАБ не зупинить: героїзм українських фермерів показали на відео

Українці готові збирати врожай ризикуючи життям

Після початку російського вторгнення навіть заняття побутовими речами далеко від укриттів стало великим ризиком. Однак, незважаючи на це, багато українців продовжують робити свою справу попри загрозу. Наприклад, українські фермери продовжують збирання врожаю навіть безпосередньо біля лінії фронту.

На відеозаписі, який оприлюднив telegram-канал підрозділу "Залізна Кара" 54-го ОМБР, помітно, що фермери продовжують роботу хоч поряд прилетіла КАБ. Зазначається, що відеозапис було знято неподалік Сіверська.

"Поки ворог кидає бомби, українці збирають зерно. Ні страх, ні війна не зупинять тих, хто годує світ", — підписали відеозапис військові.

У мережі ж зазначили, що подібна картина, на жаль, дуже типова для прифронтових районів. Там люди дуже часто продовжують вести сільське господарство навіть попри загрозу постійних обстрілів. Дехто наголосив, що для багатьох мирних жителів це вже закінчилося втратою життя.

У коментарях зазначили, що врожай сам себе не збере.

Варто зазначити, що Сіверськ це невелике місто неподалік Лисичанська. За даними DeepState, до нього до лінії фронту приблизно 7 кілометрів.

Сіверськ на карті

Як повідомлялося раніше, ввечері 19 липня росіяни завдали удару по Запоріжжі. У місті після цього виникла пожежа.