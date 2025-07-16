Одесчина в огне после ночной атаки. Что известно о последствиях массированного обстрела (фото и видео)

К счастью, люди не пострадали

Взрывы в Измаиле раздались в ночь на среду, 16 июля. Россия атаковала Измаильский район беспилотниками.

Как сообщили в Измаильской РГА, в результате атаки был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, огонь ликвидируют сотрудники ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Зарево над местом удара

С огнем сражаются спасатели

Местные паблики публикуют фото и видео масштабного пожара, возникшего на месте удара. На небе возникло зарево, которое было видно издалека. Пишут, что 20 вражеских дронов ударили в одно место.

Напомним, российская армия вечером 15 июля запустила в сторону Украины более сотни беспилотников. Несколько взрывов прогремели в Харькове. Местные группы вообще сообщили о 17 взрывах. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе было не менее 8 прилетов, часть из них в Киевском районе.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", ночью с 15 на 16 июля российские оккупанты массированно атаковали ударными беспилотниками два украинских города — Кривой Рог, где было обесточивание и Винницу. В обоих городах есть раненые в результате обстрела, враг бил по объектам инфраструктуры.