Одещина у вогні після нічної атаки. Що відомо про наслідки масованого обстрілу (фото та відео)
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На щастя, люди не постраждали
Вибухи в Ізмаїлі пролунали в ніч на середу, 16 липня. Росія атакувала Ізмаїльський район безпілотниками.
Як повідомили в Ізмаїльської РДА, внаслідок атаки було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, вогонь ліквідовують співробітники ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Місцеві паблики публікують фото та відео масштабної пожежі, яка виникла на місці удару. На небі виникла заграва, яку було видно здалеку. Пишуть, що 20 ворожих дронів вдарили в одне місце.
Нагадаємо, російська армія ввечері 15 липня запустила в бік України понад сотню безпілотників. Декілька вибухів пролунали в Харкові. Місцеві групи взагалі повідомили про 17 вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у місті було не менше 8 прильотів, частина з них у Київському районі.
Крім того, як повідомляв "Телеграф", вночі з 15 на 16 липня російські окупанти масовано атакували ударними безпілотниками два українських міста – Кривий Ріг, де було знеструмлення та Вінницю. В обох містах є поранені внаслідок атаки, ворог бив по об'єктах інфраструктури.