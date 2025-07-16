Одещина у вогні після нічної атаки. Що відомо про наслідки масованого обстрілу (фото та відео)

На щастя, люди не постраждали

Вибухи в Ізмаїлі пролунали в ніч на середу, 16 липня. Росія атакувала Ізмаїльський район безпілотниками.

Як повідомили в Ізмаїльської РДА, внаслідок атаки було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, вогонь ліквідовують співробітники ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Заграва над місцем удару

З вогнем борються рятувальники

Місцеві паблики публікують фото та відео масштабної пожежі, яка виникла на місці удару. На небі виникла заграва, яку було видно здалеку. Пишуть, що 20 ворожих дронів вдарили в одне місце.

Нагадаємо, російська армія ввечері 15 липня запустила в бік України понад сотню безпілотників. Декілька вибухів пролунали в Харкові. Місцеві групи взагалі повідомили про 17 вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у місті було не менше 8 прильотів, частина з них у Київському районі.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", вночі з 15 на 16 липня російські окупанти масовано атакували ударними безпілотниками два українських міста – Кривий Ріг, де було знеструмлення та Вінницю. В обох містах є поранені внаслідок атаки, ворог бив по об'єктах інфраструктури.