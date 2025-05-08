Россияне опять грозно трясут своим "Орешником": в СНБО рассказали, стоит ли украинцам переживать

Украинцев обещают предупредить об атаке

Россияне в теории могут запустить свою ракету "Орешник", однако Украина об этом будет знать заранее. Кроме того, нет никакой гарантии того, что запуск пройдет по плану.

Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он напомнил, что Россия пыталась запустить "Орешник" дважды, но во второй раз ракета никуда не полетела. Он отметил, что "вся пропагандистская истерия сошла на нет" после этого случая.

"Тут они возродили "Орешник" только потому, что беспрецедентная атака происходит неизвестных дронов по России и их ВПК, и они переживают за свой парад. При том, по состоянию на сейчас, они сами придумал, что кто-то будет атаковать их парад", — сказал Коваленко.

Глава ЦПД отметил, что в Киеве говорили, что не могут гарантировать безопасность иностранных лидеров на параде, но это не значит, что есть намерение атаковать Москву. По его словам, россияне и сами могут устроить провокации и даже теракты, чтобы попытаться очернить Украину.

"Не исключено, что они что-то там сделали и теоретически "Орешник" может полететь, но необходимо людям понимать одну простую вещь — Украина будет знать заранее, за много часов до пуска, что этот пуск планируется", — сказал он. По его словам, у украинцев будет время, чтобы обезопасить себя, если для них возникнет угроза.

Как сообщалось ранее, в первый раз россияне использовали "Орешник" для удара по Днепру в ноябре 2024 года. Тогда он сбросил 36 инертных боеприпасов на ракетный комплекс "Южмаш".

Второй раз о запусках сообщали в начале февраля, однако тогда ракета не смогла покинуть пределы России. В 2025 году она перестала упоминаться в выступлениях российских пропагандистов и чиновников.