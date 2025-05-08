Росіяни знову грізно трясуть своїм "Орєшніком": у РНБО розповіли, чи варто українцям переживати

Українців обіцяють попередити про атаку

Росіяни теоретично можуть запустити свою ракету "Орєшнік", проте Україна про це знатиме заздалегідь. Крім того, немає жодної гарантії того, що запуск пройде за планом.

Про це розповів голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, що Росія намагалася запустити "Орєшнік" двічі, але вдруге ракета нікуди не полетіла. Він зазначив, що "вся пропагандистська істерія зійшла нанівець" після цього випадку.

"Тут вони відродили "Орєшнік" тільки тому, що безпрецедентна атака відбувається невідомих дронів по Росії та їх ВПК, і вони переживають за свій парад. При цьому станом на зараз вони самі придумали, що хтось атакуватиме їхній парад", — сказав Коваленко.

Глава ЦПД зазначив, що у Києві говорили, що не можуть гарантувати безпеку іноземних лідерів на параді, але це не означає, що є намір атакувати Москву. За його словами, росіяни й самі можуть влаштувати провокації та навіть теракти, щоб спробувати очорнити Україну.

"Не виключено, що вони щось там зробили і теоретично "Орєшнік" може полетіти, але необхідно людям розуміти одну просту річ — Україна знатиме заздалегідь, за багато годин до пуску, що цей пуск планується", — сказав він. За його словами, українці матимуть час, щоб убезпечити себе, якщо для них виникне загроза.

Як повідомлялося раніше, вперше росіяни використали "Орєшнік" для удару по Дніпру в листопаді 2024 року. Тоді він скинув 36 інертних боєприпасів на ракетний комплекс "Південмаш".

Вдруге про запуски повідомляли на початку лютого, проте тоді ракета не змогла залишити межі Росії. У 2025 році вона перестала згадуватися у виступах російських пропагандистів та чиновників