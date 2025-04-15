Пушечное мясо дешевеет: первый регион России снизил стоимость жизни штурмовика

Похоже россиянам предлагают умирать по скидке

Первый российский регион решил понизить выплаты жителям, которые отправились убивать украинцев. Речь идет о Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где с 15 апреля будут выплачивать не 3,1 миллиона рублей, а о 1,9 миллиона.

Об этом информирует Moscow Times со ссылкой на решение правительства ЯНАО. Отмечается, что в 2024 году во всех российских регионах и в оккупированном Крыму подняли выплаты тем, кто добровольно подпишет контракт с Минобороны и отправится воевать в Украину.

Размер выплат зависел от региона. Например, самую высокую выплату в 3,6 миллиона рублей предлагали в Самарской области, однако в большинстве сумма была значительно меньше. ЯНАО 20 января 2025 года поднял выплаты до 31 марта, однако позже "акцию невиданной щедрости" продлили до 14 апреля. Впрочем, с 15 апреля повторное решение о продлении принимать не стали.

Согласно подсчетам научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, на выплату щедрых бонусов тратится около 2 миллиардов в день. При том, три четверти этих средств берется из местных бюджетов, для некоторых из них это до 3% всех расходов. Подобные мотивационные кампании позволяют вербовать в российскую армию 1-1,5 тысячи солдат ежедневно, что позволяет покрыть потери, которые тоже удерживаются примерно на уровне тысячи человек в день.

Тем не менее в ISW считают, что российская армия с текущим уровнем потерь сможет воевать еще от 12 до 16 месяцев, однако проблемы с бюджетом у нее начнутся еще быстрее.

Как сообщалось ранее, аналитики UHP ранее сообщили, что в марте 2025 года почти три сотни российских штурмовиков совершили самоубийство на поле боя. При этом в расчет попали лишь те случаи, которые были задокументированы на видео с беспилотников.